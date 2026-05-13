BRICS外相会議、世界と地域の課題を協議へ

インド駐在のVOV特派員によりますと、インド外務省は5月12日、中国やロシアなど新興国で作るBRICS外相会議が5月14日と15日の2日間、インドの首都ニューデリーで開催されると発表しました。会議はインドのS・ジャイシャンカル外相が主宰します。

インド外務省のランディール・ジャイスワル報道官によりますと、BRICS加盟国およびパートナー国の外相や代表団長らが出席する予定です。また、参加者はインドのナレンドラ・モディ首相との会談も予定されています。

ジャイスワル報道官は、今回の会議で各国外相が、世界および地域のさまざまな重要課題について意見交換を行うと説明しました。議題には、国際ガバナンス改革、発展途上国の役割強化、エネルギー安全保障、気候変動、人工知能（AI）、そして中東情勢などが含まれています。

会議期間中、BRICS加盟国とパートナー国は、「レジリエンス、イノベーション、協力、持続可能な発展の構築」をテーマとするセッションに参加するほか、「グローバル・ガバナンスと多国間体制の改革」に関する討論も行う予定です。

これらの議題は、イノベーション推進や南南協力の強化、新興国の国際機関における発言力向上を重視するインドの方針を反映したものとみられています。

[VOVWORLD]