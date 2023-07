3万人のファンが鑑賞した初公演では、Boombayah, As If It’s Your Last, How You Like That, Whistle, Pretty Savage, Lovesick Girl, Don’t Know What to Do, Kill This Loveなど同グループのヒット曲のほか、ベトナムの歌手ホアン・トゥイ・リンのヒット曲「See Tinh」も歌いました。また、ベトナム語でファンと交流し、ファンの心を奪ったようです。



ベトナム公演の2番目の公演は30日夜にミーディン国立競技場で行われ、3万7千人のファンを誘致する見込みです。

なお、「WORLD TOUR [BORN PINK]」はK-POPのガールズグループとして過去最大規模のワールドツアーとなっています。ツアーは2022年10月15日に韓国・ソウルでスタートし、8月26日に米国・ロサンゼルスで終了する予定です。ベトナム公演はアジアでの最後の公演です。