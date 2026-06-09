ASEAN未来フォーラム2026が開幕

開幕式には、ベトナム党・国家の最高指導者とASEAN加盟各国の指導者が出席したほか、国際機関や研究機関、国内外の企業、地方政府の代表者も参加しました。

また、この機会にあわせて４か国のASEAN首脳がベトナムを公式訪問しました。ラオスのソネサイ・シーパンドーン首相、カンボジアのフン・マネット首相、タイのアヌティン・チャーンウィーラクン首相、東ティモールのシャナナ・グスマン首相の４人です。

グエン・マン・クオン外務次官

開幕式後は、ASEANの強靭性と結束の強化、紛争予防イニシアチブの推進、地域開発におけるAI活用などをテーマに全体会合が行われました。

ベトナム外務省のグエン・マン・クオン次官は、今年のテーマについて、現在の状況におけるASEANの核心的な優先事項を反映したものであり、ASEAN共同体構築へのベトナムの積極的な貢献を示すものだと強調しました。

（テープ）

「今年のテーマは、ASEANと地域全体が追求する核心的な優先事項を的確に反映しています。平和は発展の前提条件であり、繁栄は全加盟国の共通の目標です。そして、人民を中心に据えることこそが、ASEAN共同体に一貫して流れる精神です。」

[VOVWORLD]