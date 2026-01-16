ASEAN事務総長：「ベトナムは持続可能な発展の模範」

カオ事務局長は、近年、ベトナムが経済・社会分野で多くの顕著な成果を上げ、持続可能な発展のモデルとなっていると評価しました。また、ベトナム共産党が第14回全国代表大会を成功裏に開催し、国づくりと発展に重要な貢献を果たすとともに、地域および国際社会におけるベトナムの役割と地位を一層高めることへの期待を表明しました。

会見の様子 写真提供：外務省

さらに、カオ事務局長は、今年、ベトナムで開催予定の第3回ASEAN未来フォーラム（AFF）に出席する意向を示し、「共通の未来を共に切り開く・平和、繁栄、人を中心に」というフォーラムのテーマを高く評価しました。そして、このフォーラムが、ASEAN共同体ビジョン2045および各戦略的な計画の実現に向け、加盟国を後押しするとの見方を示しました。

これに対し、レ・ホアイ・チュン外相は、1月19日から25日に開催されるベトナム共産党第14回全国代表大会の準備状況を説明し、大会では新たな時代におけるベトナムの包括的な発展目標と方向性が示されると明らかにしました。その上で、ベトナムは引き続き、独立・自主、平和、友好、協力、発展、全方位・国際関係の多様化という外交政策を堅持し、ASEANはベトナム外交において常に戦略的に重要な位置を占めていると強調しました。

(VOVWORLD)