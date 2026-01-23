ASEANパラゲームズ13：ベトナム障がい者スポーツ、躍進の一日

22日、タイ・ナコンラチャシマ県で開催中の第13回東南アジア障がい者スポーツ大会（ASEANパラゲームズ13）の公式競技2日目は、ベトナム障がい者スポーツ代表団にとって印象的な一日となりました。選手たちは金メダル6個を新たに獲得し、さらに大会記録を3つ更新するなど、地域トップクラスの地位を改めて示しました。

中心となったのは、ベトナム障がい者陸上代表チームの活躍です。走り幅跳び、やり投げ、砲丸投げ、円盤投げの4種目で金メダルを獲得しました。中でも、グエン・ティ・ゴック・トゥイ選手は女子円盤投げF54クラスで15メートル30を記録し、金メダルを獲得するとともに大会記録を更新しました。また、ディン・タオ・ズエン選手も女子走り幅跳びT12クラスで4メートル53を跳び、金メダルと大会新記録を達成しました。

陸上に加え、水泳も引き続きベトナム代表団の主力競技として好成績を収めています。22日の競技では、水泳代表チームが金メダルを含む計8個のメダルを獲得しました。男子100メートル背泳ぎS7～S8クラスでは、ボー・フイン・アイン・コア選手が1分12秒94の好タイムで金メダルを獲得し、自身の大会記録を大幅に更新しました。

22日終了時点で、ベトナム代表団は金メダル14個、銀メダル15個、銅メダル15個を獲得し、メダル総合順位で暫定5位につけています。