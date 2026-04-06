AI Day 2026：AI時代に向けた人材力強化へ

5日、ハノイで、ハノイ工科大学と、STEAM教育の普及を目的とする非営利団体STEAM for Vietnamが主催し、在ベトナムのアメリカ大使館・総領事館および国家イノベーションセンターと連携して、「AI Day 2026：AI時代に向けたベトナムの人工知能能力強化」と題するイベントが開催されました。

AI Day 2026は、多様な関係者が集い、意見交換や経験の共有を行うとともに、各分野における人工知能の活用に向けた取り組みを提案するフォーラムです。これにより、ベトナムの労働力と社会全体のAI能力の向上を目指しています。また、AIに関心を持つ人々のネットワーク形成を進め、AI技術が社会経済に与える影響や活用の可能性について、多角的な議論を促進する狙いもあります。

イベントの様子（写真：Báo Nhân Dân）

全体会合では、政策立案、教育管理、メディア、イノベーション推進の各分野を代表する登壇者による4つの基調講演が行われ、ベトナムにおけるAIの発展や導入、活用の現状について、幅広い視点から紹介されました。

ベトナムはAI分野で着実に成果を上げており、AIに対する信頼度で世界3位、導入度で5位に位置しています。また、2025年には8000万ドルを超える投資を呼び込みました。さらに、2030年までの国家AI戦略では、AI研究において東南アジア上位3か国に入ることを目標としています。

[VOVWORLD]