AFF2026フォーラム　ASEANの政党と都市をつなぐ新たな協力の架け橋

ASEAN未来フォーラム2026（写真: AFF）

これらの活動は、地域の連携強化と持続可能な発展に向けた協力の新たなチャンネルを広げるものとして注目されています。

「ASEAN共同体構築における東南アジア諸政党の役割」シンポジウムには、域内の10を超える政党の代表が参加しました。ASEAN未来フォーラムの枠組みの中で、東南アジアの政党による多国間対話メカニズムが開催されるのは今回が初めてです。

この取り組みは、党外交、国家外交、そして国民外交という3つの柱から成るベトナムの包括的な対外政策とも合致しています。

一方、ハノイ市が主催したASEAN都市リーダー会議では、スマートシティの発展、デジタル・トランスフォーメーション、グリーン成長、そして新たな課題への対応力強化などについて議論が行われました。

ASEAN未来フォーラムの枠組みの中で、ASEAN各都市のリーダーを結ぶ取り組みが実施されるのも今回が初めてであり、加盟各国から高い関心と前向きな評価を得ています。

また、2026年ASEAN都市リーダー会議（ACLC）の関連行事として、ハノイ市文化スポーツ局は6月7日から8日にかけて、クアナム地区のハノイ・ブックストリートにおいて、展示会、食文化紹介、伝統芸能公演などを実施しました。

このイベントは、会議に参加する各国代表団に首都ハノイの特色ある文化的価値を紹介するとともに、ASEAN各都市間の文化交流を促進し、地域協力のさらなる発展につなげることを目的としています。

[VOVWORLD]