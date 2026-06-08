AFF 2026: ASEAN事務総長、ベトナムの先導的役割を高く評価

ASEANのカオ・キムホーン事務総長（写真：TTXVN）

このフォーラムは、ASEANの長期的な課題について議論する場を提供するだけでなく、ベトナムが提唱したこの取り組みを通じて、ベトナムがアイデアの提案、協力の促進、そしてASEANの戦略的優先課題の形成に積極的に貢献している姿勢を示しています。

ASEANのカオ・キムホーン事務総長は、同フォーラムについて、独自の信頼性とブランドを徐々に確立しつつあり、有益で実践的な意見交換の場として、政策立案の支援、協力の促進、そして地域構造におけるASEANの中心的役割の強化に貢献していると評価しました。

また、カオ・キムホーン事務総長は、ASEAN未来フォーラムは、地域だけでなく、国際レベルでASEAN外交を推進するためのベトナムによる重要なイニシアチブであると強調しました。

さらに、ベトナムが2024年、2025年の成功に続き、2026年も第3回フォーラムの開催国を務めることは、ASEAN共同体の構築に対するベトナムの強いコミットメントと、国際社会におけるASEANの地位向上に向けた努力を示すものであるとの認識を示しました。

[VOVWORLD]