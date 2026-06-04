5月の政府定例会議　開かれる

レー・ミン・フン首相

会合でレー・ミン・フン首相は、各省庁や地方当局に対し、マクロ経済の安定を維持しながら成長を促進するための施策を一体的に進めるよう指示しました。また、制度整備の加速や公共投資の執行促進、科学技術の発展、イノベーションの推進、デジタル化の加速に重点的に取り組み、2桁成長の目標達成を目指す考えを示しました。

「各産業・分野、さらには各経済圏ごとに、より詳細な分析と個別のシナリオの検討を進める必要があります。そのうえで、それぞれのケースを見据えた具体的な対応策をあらかじめ講じ、成長シナリオをより実効性のあるものへと具体化していかなければなりません」

首相は各省庁に具体的な任務を指示したうえで、中央銀行に対し、金利や為替レート、信用供与の伸びを柔軟に運用し、マネーサプライを適切に管理することで物価上昇圧力を抑制するよう求めました。

また、財務省には、重点分野を明確にしたうえで、適度に拡張的な財政政策を運営するよう指示しました。

さらに、地方政府に対しては、投資方針の承認後、用地取得や補償、支援、移転・再定住に関する手続きを速やかに進めるよう求めました。

[VOVWORLD]