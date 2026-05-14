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4月のＯＰＥＣ産油量、2000年以降で最低 海峡封鎖が影響＝ロイター調査
加盟国変更の影響を除けば、２０００年以降では最低水準となりました。米イスラエルとイランの交戦によりホルムズ海峡が事実上封鎖されたことが響きました。輸出寸断によりクウェートが最大の減少幅を記録し、サウジアラビアとイラクも減少しました。
２０年に新型コロナウイルス禍で需要が急減した際の生産量と比べても、大幅に下回った。今年３月分は、サウジアラビア分の推計変更で、日量７０万バレル下方修正さましれた。４月に湾岸加盟国で生産を増やしたのは、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）だけでした。
ロイターがＬＳＥＧのデータやケプラー、石油企業関係者、ＯＰＥＣ、コンサルティング企業などの提供情報に基づき算出しました。今月１日付でＯＰＥＣを脱退したＵＡＥのほか、ベネズエラとリビアも生産量を増やしました。
ＯＰＥＣとロシアなど非加盟産油国で構成するＯＰＥＣプラスの加盟８カ国は、４月から生産量の引き上げを再開することで合意していましたが、２月末に始まったイラン交戦と海峡封鎖が、実現への壁となっています。サウジとＵＡＥはホルムズ海峡を通らない輸出ルートを確保しており、タンカーデータによりますと、ＵＡＥは４月の輸出量も増加しました。（ロイター）
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