3月15日の選挙 ベトナムの新たな発展に向けた重要な一歩

3月15日に行われる第16期国会議員選挙および2026～2031年任期の各級人民評議会議員選挙は、ベトナム共産党第14回大会で示された戦略目標を具体化し、ベトナムが新たな発展の時代へ進むための重要な一歩になるとみられています。これは、今週末に予定されているこの重要な政治行事を前に、在ベトナム・キューバのロヘリオ・ポランコ・フエンテス大使がベトナム通信社の取材に対して述べたものです。

ポランコ大使は、今回の選挙に向けた準備が丁寧に進められていることに強い印象を受けたと述べ、とくに国民から幅広く意見を聞く取り組みや、候補者選定の厳格な手続きが行われている点を高く評価しました。また、この選挙は民主的な政治体制をさらに強化し、新しい段階における指導力を高めるうえで重要な意味を持つと強調しました。

さらに大使は、今回の選挙が、省や村レベルの行政区画の再編・統合が進められた後に行われる点にも注目しています。新たに選ばれる国会が発足した後、第16期国会が第14回党大会で示された3つの戦略的な突破の実現において中心的な役割を果たすことに期待を示しました。

また議会間交流についても、第16期国会がベトナムとキューバの伝統的で特別な協力関係に新たな活力をもたらし、立法や社会運営の経験を共有するうえで、両国の関係をさらに深めることにつながるとの見方を示しました。

(VOVWORLD)