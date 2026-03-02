3月1日施行の6本の法律 発展のための資源を解き放つ

このうち、特に注目されるのが人工知能法です。同法は、ベトナムでAI＝人工知能を専門的に規定する初めての法律で、2025年12月にベトナム国会で可決されました。法律の制定により、AIの開発・応用に関する統一的な法的枠組みが整備され、安全で責任ある、人間中心の発展を確保するとともに、AIを国家の知的インフラとして位置付け、生産性向上、イノベーション促進、技術的自立性と国家競争力の強化を後押しします。

一方、投資法も2025年12月に国会で可決され、3月1日から施行されました。投資・ビジネス環境をより開放的で透明なものとするため、条件付き投資業種の大幅削減、事前審査の縮小、事後監督への移行が図られています。外国投資家については、市場参入条件を満たせば、プロジェクト実施前に企業設立が可能となりました。あわせて、特別投資手続きの拡大、事業実施中のプロジェクト期間の調整容認、海外投資に対する事前承認手続きの廃止、プロジェクト譲渡範囲の拡大など、柔軟性を高める措置が導入されています。

これらの新しい法律6本の施行は、制度改革を通じて発展資源を円滑に活用し、持続的な成長を後押しする重要な一歩と位置付けられています。

(VOVWORLD)