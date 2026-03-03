2045年までの発展へ強固な基盤構築 トー・ラム書記長が強調

トー・ラム書記長は、この決議が2045年までのベトナムにおける「二桁成長モデル」のマスタープランでなければならないと明示しました。これは国の発展に向けた強い決意であり、歴史的な選択であると指摘しました。

迅速かつ持続的な「二桁成長」を実現するため、書記長は政治・社会システム全体における発展思考の抜本的な転換を求めました。

（テープ）

「制度改革を実質的かつ徹底的に実行し、制度そのものを競争上の優位性に変えなければなりません。法規定は明確で高い法治性を備えるべきであり、先見性と能力、そして清廉さを兼ね備えた幹部陣を育成する必要があります。汚職のないクリーンな政治体制を構築しなければなりません。また、マクロ経済の安定維持、インフレ抑制、主要な経済バランスの確保に努め、戦略的インフラや質の高い人材、国家統治能力を向上させるとともに、成長と社会公平、環境保護、気候変動への適応を両立させることが不可欠です。インフレや資産バブル、制御不能な公的債務を引き換えにした成長は求めていません」

最後にトー・ラム書記長は、「成長を国防や安全保障、社会保障などと切り離さず、包括的に捉えるべきであり、単なる成長のために安定や公平、主権を犠牲にしてはならないと改めて強調し、2045年までの発展に向けた強固な基盤を築くよう指示しました。

