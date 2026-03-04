2027年ブオンマトート・コーヒー祭り 多彩な催し

2日午後、中部ダクラク省人民委員会が明らかにした第10回ブオンマトート・コーヒー祭り2027の計画によりますと、祭りは2027年3月6日から4月4日まで開かれ、「ブオンマトート・世界のコーヒーの目的地」をテーマに実施される予定です。開会式は3月10日夜に行われます。

期間中は、文化、商談の促進、専門会議、観光体験などの分野にわたり、あわせて20の主な行事が予定されています。

ダクラク省人民委員会のダオ・ミー副委員長は、これまで9回の開催を重ねる中で、祭りは内容を刷新しながら規模を拡大し、世界のコーヒー産業の交流の場としての位置づけを段階的に高めてきたと述べました。同時に、観光や地域の経済・社会の持続的な発展を後押しする役割も果たしているとしています。

ミー副委員長は次のように語りました。

「これまでは限られた会場での開催でしたが、今回はスペースを広げました。ダクラク省の規模や強み、可能性にふさわしい祭りとなるよう、ぜひ決意をもって取り組みたいと思います。これはダクラク省や地元企業の姿を広く発信する機会でもあります。観光の発展と、ダクラク産コーヒーのブランドを紹介し広めることが目的です」

