2026年 第1回春季見本市 開幕

今月13日まで開催されるこの見本市は、政府の指導の下、商工省が主催し、関係省庁や地方行政府と連携して実施される、国家レベルの大規模な貿易促進イベントです。

開幕式の様子

「繁栄をつなぎ、輝かしい春を迎える」をテーマにした今回の見本市は、8つのコンテンツゾーンで構成されています。中でもホーチミン市を中心拠点とする「地方テーマゾーン」は、春の旅の出発点として位置づけられています。そのほか、「全国の特産品」、「ベトナム農産物」、繊維・縫製、皮革・履物、木製品および手工芸品のバリューチェーン展示などが設けられています。開幕式でファム・ミン・チン首相は、次のように語りました。



「第1回となる今回の春季見本市は、独自のアイデンティティを確立していくものです。多彩で特色ある文化・飲食体験のプログラムを通じて、国民が春を楽しみ、旧正月テトを迎えるための空間を提供します。この見本市は国民に向け、そして高品質な製品を享受するコミュニティのためのものであり、本物志向で高品質、豊富で安全、現代的であり、もっとも秀でた商品を集結させる場です。また『ベトナム人はベトナム製品を率先して使う』という誇りを力強く広げていく場でもあります」

さらに、チン首相は今回の見本市はベトナム製品に魂を吹き込み、ブランド価値を確立するとともに、ベトナムの経済、商業、サービス分野に新たな活力を切り開くことを期待すると明らかにし、次のように述べました。

「春は、生命が芽吹き、信念と希望が満ちる季節です。2026年の第1回春季見本市は、年の初めに私たちが共に蒔く“繁栄の種”であり、団結と協力、心を一つにして新時代にふさわしいベトナム製品ブランドを築くことで、長期的な実りをもたらすものです」

開幕式の終了後、チン首相は、中央および地方の各省庁・機関の指導者らとともに、8つのゾーンに設けられた展示ブースを巡り、ベトナム全土を巡る「春の旅」を体験しました。

(VOVWORLD)