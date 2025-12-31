2026年 ベトナムが世界屈指の人気デスティネーションへ

ベトナム観光の最大の魅力は、まずその象徴的な自然空間にあります。エメラルドグリーンの海に石灰岩の島々がそびえ立つクアンニン省のハロン湾は、数々の国際映画の舞台にもなり、今なおベトナム観光を代表する存在です。内陸部では、「陸のハロン湾」と称されるニンビン省が人々を魅了しています。

中部では、世界遺産に登録されている古都フエの遺跡群が歴史ファンを引きつけ、クアンビン省のフォンニャの巨大な洞窟、山々と棚田が美しいラオカイ省サパも高い人気を誇っています。さらに、フーコック島やコンダオ島といった島々やビーチは、エコツーリズムやリゾートを好む旅行者の選択肢を広げています。

また、大都市も観光の勢いを後押ししています。国の文化の中心であるハノイは、旧市街と植民地時代の建築、そして現代の活気が交差する独特の雰囲気が印象的です。一方、ホーチミン市は、近代的な高層ビルと歴史ある建築物が共存する、ダイナミックでコントラストに富んだ都市として注目を集めています。これに加え、南北に広がる高級リゾートの整備が、世界地図におけるベトナム観光の価値をさらに高めています。

