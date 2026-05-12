2026年国防外交活動を効果的に推進へ

写真：組織委員会

また、二国間および多国間の協力メカニズムが効果的に維持され、代表団の相互訪問や対話、国境地域での国防友好交流などが数多く実施されたほか、ASEANや国際的な協力枠組みにも積極的に参加したということです。

会議のまとめで、グエン・チュオン・タン国防次官は、各機関や部隊に対し、情勢分析や予測能力を高め、戦略の提言の質を向上させるよう求めました。

そのうえで、近隣諸国や包括的な戦略的パートナー、包括的なパートナー、それに伝統的友好国との国防協力を、より実質的で効果的なものにしていく必要があると強調しました。

また、ASEANや重要な国際協力メカニズムの枠組みにおける多国間国防外交活動を引き続き推進するとともに、国際統合や国境外交、戦争被害の克服支援、国連平和維持活動への参加、各国との国防友好交流なども強化していく方針を示しました。

さらに、今年の重点的な国防外交活動に向けた準備を着実に進めるよう求め、特に高官級を含む各レベルの代表団交流や、第23回シャングリラ対話、第3回ベトナム・ラオス国境国防友好交流など、今年の重点的な国防外交活動に向けて万全の準備を進めるよう求めました。さらに、「ベトナム国際防衛展示会2026」を近代的かつ専門性の高い展示会として開催し、国際的な国防協力におけるベトナムの地位と信頼性の向上につなげていく考えを示しました。

[VOVWORLD]