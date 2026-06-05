2026年国連インターナショナル・バザー　ベトナム伝統工芸品とグルメが紹介

6月3日、アメリカ・ニューヨークの国連本部で「2026年国連インターナショナル・バザー」が開催され、国連加盟国から60のブースが出展しました。このイベントは、文化交流の促進、諸民族間の相互理解の深化、そして国際的な人道活動への資金調達を目的として、国連配偶者クラブの主催により行われたものです。

イベントでは、国連ベトナム政府代表部とニューヨーク在住のベトナム人配偶者会が共同で2つのブースを出展し、ベトナムの伝統工芸品とグルメを紹介しました。陶磁器や漆器、シルク製品、伝統的な織物など、ベトナムの豊かな民族文化が凝縮された工芸品の数々は、多くの来場者の注目を集めました。

特に、「ベトナム・キッチン」と名付けられたグルメブースは、今回も会場で最も人気を集めるスポットの一つとなりました。バインミーや生春巻き、串焼き肉、レモンティー、そしてベトナム伝統の練乳入りアイスコーヒーといったおなじみの料理や飲料が提供され、世界各地から訪れた人々に強い印象を残しました。ベトナムのブースには、多くの国連大使や高官、国際的な来場者が訪れ、交流を楽しみながらベトナムならではの味覚や文化を堪能しました。

フェア終了後、ベトナムは主催団体のチャリティー基金への寄付額が最も高い国々のグループに、今回も引き続き名を連ねました。

[VOVWORLD]