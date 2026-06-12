2026年ワールドカップ開幕　世界最大のサッカーの祭典が正式にスタート

現地時間6月11日正午、2026年FIFAワールドカップがメキシコの首都メキシコシティにあるアステカ・スタジアムで正式に開幕しました。世界中の数十億人の観客に向け、文化的な特色に富んだ演出が披露され、メキシコ、カナダ、アメリカの3か国で開催される、世界サッカー史上最大規模のワールドカップの幕開けを告げました。

開会式は、48の代表チームが参加する大会の始まりを飾るだけでなく、メキシコが音楽、芸術、伝統文化の価値を通じて自国の物語を伝える形で強い印象を残しました。音、色彩、感動に満ちた祝祭空間の中で、民俗芸能、先住民文化の要素、現代的な舞台技術を組み合わせた演目が披露され、伝統を守りながら未来へ向かうメキシコの姿が紹介されました。

（写真：QDND）

開催国からの歓迎のメッセージとして、「世界中の皆さん、メキシコへようこそ。メキシコは心からの笑顔で皆さんを歓迎します。儀式、踊り、精神文化が世代を超えて守られ、受け継がれてきた祖先の大地から」との言葉が、スペイン語と英語で世界のファンに届けられました。

開会式の中心となったのは、ワールドカップ2026の公式テーマソング「Dai Dai」の披露で、歌手のシャキーラさんとアーティストのバーナ・ボーイさんがパフォーマンスを行いました。FIFAがラテンアメリカとアフリカ出身の2人のアーティストを中心演目に起用したことは、文化をつなぐ精神と、サッカーの世界的な広がりを象徴するものと受け止められています。

この曲がワールドカップの舞台で世界の観客の前に披露されたのは、今回が初めてです。シャキーラさんとバーナ・ボーイさんのほか、開会式には、J・バルヴィンさん、アレハンドロ・フェルナンデスさん、ベリンダさん、ダニー・オーシャンさん、リラ・ダウンズさん、ロス・アンヘレス・アスーレス、マナー、タイラさん、ライアン・カストロさんなど、多くの著名アーティストも参加しました。

今年の開会式の特徴の一つは、スタジアムの観客が複数の演目に直接参加したことです。FIFAによりますと、ファンは単なる観客にとどまらず、開幕の日のために特別に設計された参加型の演出を通じて、芸術プログラムの一部となりました。

芸術パフォーマンスの締めくくりには、アステカの空を彩る華やかな花火が打ち上げられました。ワールドカップの黄金のトロフィーが、1970年、1986年、そして2026年と、史上初めて3度目のワールドカップ開催地となる「サッカーの聖地」アステカ・スタジアムの中央に姿を現し、世界最大のサッカーの祭典が正式に始まったことを告げました。

メキシコシティでの開会式に続き、2026年ワールドカップの開幕関連行事は、現地時間6月12日にカナダのトロントとアメリカのロサンゼルスでも行われます。大会は1か月余りにわたって開催され、7月19日にニューヨーク・ニュージャージー地域で行われる決勝で閉幕します。

[VOVWORLD]