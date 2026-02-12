2026年のテト ドイツのベトナム人コミュニティが祝賀行事

行事には、ドイツ連邦議会のボド・ラメロ第1副議長のほか、ドンスアン商業センターがあり、多くのベトナム人が暮らすリヒテンベルク区のマルティン・シェーファー区長、ドイツ外務省の関係者、ASEANや中国、日本、韓国の在ベルリン外交団などが出席しました。

ラメロ第1副議長 写真：Vu Hiep

会場では、来場者や在留ベトナム人が、桃や梅の飾り、書道体験、もち米を使ったベトナムの伝統料理「バインチュン」作りなど、伝統的なテトの雰囲気を楽しみながら交流を深めました。また、ベルリンのベトナム料理店による料理も振る舞われました。

ドイツ連邦議会のラメロ第1副議長はあいさつで、ドイツで暮らす20万人以上のベトナム人は両国の協力関係を支える「平和の架け橋」だと評価しました。そのうえで、労働や職業教育の分野での協力が進んでいるとし、ことし6月にベトナムを訪問し、議会交流や人材交流を進めたい考えを示しました。

ホーチミン市の芸術団の公演 写真：Thu Hang

また、リヒテンベルク区のシェーファー区長は、同区とベトナム人コミュニティとの結び付きは長年続いていると強調しました。現在、同区はハノイ市のクアナム地区とホアンキエム地区と協力関係を築いていると述べました。

(VOVWORLD)