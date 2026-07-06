2026年の「平和のためのフェスティバル」開幕

開会式で、グエン・バン・タン副首相は、ベトナムにとって平和は単なる願いではなく、多くの先人たちが流した血と犠牲によって築き上げられた、かけがえのない価値であると強調しました。また、戦争で大きな被害を受けたクアンチ省は、現在、平和と友好、そして発展への希望を象徴する地へと生まれ変わったと述べました。これはクアンチ省の誇りであるだけでなく、過去を乗り越え、世界とともに未来へ歩む平和を愛するベトナムの姿を示すものだと語りました。

2026年の「平和のためのフェスティバル」の開幕式は、内容・演出ともに綿密に構成され、最新の舞台演出技術と創造性あふれる芸術表現を融合させた華やかなステージとなりました。

芸術公演は、「記憶の流れ」、「平和の光」、そして「世界のハーモニー」の3部構成で行われ、平和の尊さをたたえるとともに、過去・現在・未来をつなぐメッセージが表現されました。

特に、平和への願いを込めて鐘を鳴らす「平和祈願の鐘」の儀式は、厳粛かつ感動的なひとときとなり、平和で団結した、持続可能な発展を遂げる世界への願いが込められました。

[VOVWORLD]