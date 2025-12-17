2025年輸出入額 9200億ドルを超える見通し

16日午前、ハノイで、商工省の主催により開かれた「高成長かつ持続可能な輸出拡大のための解決策」と題する座談会で、商工省輸出入局のチャン・タイン・ハイ副局長は次のように述べました。

（テープ）

「輸出品目の構造面でも非常に前向きな変化が見られます。現在、輸出される品目の85%が工業製品です。1995年以前の時点を思い返すと、当時最大の品目は原油を始め、鉱物燃料でした。現在では大きく異なり、燃料・鉱物資源が占める割合は非常に小さくなり、工業製品が最大の輸出比重を占めています。輸入面では、輸入される品目の90%が、生産活動や輸出活動に供するための原材料や補助材料であり、残りが国民生活に供するための品目となっています。」

また、商工省輸出入局の代表はベトナム企業が署名済みの17件のFTA＝自由貿易協定が提供する優遇措置をかなり効果的に活用し、世界60の主要市場を「カバー」していると述べました。これは、ベトナムの輸出入活動が長期間にわたって急速かつ強力な成長を遂げることに貢献し、ベトナムは平均で14%から16%という「二桁」の成長速度を維持してきました。

ベトナムは2025年も高い比率で貿易黒字を維持し、貿易収支の均衡を保ち、10年連続で輸出超過を達成する見込みです。

(VOVWORLD)