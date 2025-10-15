2025年秋季見本市、10月25日に開幕

ハノイ市で開催される2025年秋季見本市が、10月25日から11月4日まで、ベトナム展示会センターで行われることが、本日１４日の記者会見で発表されました。



今回の見本市は、総展示面積13万平方メートル以上、3,000以上のブースを擁する大規模なイベントで、ベトナム全国34の省・市や中央省庁のほか、国内外の数千の企業が参加します。

「人と生産・ビジネスをつなぐ」をテーマに掲げた今回の見本市では、展示やセミナー、ビジネスマッチングなどを通じて、消費者と企業、地方と市場、国内と国際をつなぎ、持続可能な経済発展を目指します。

商工省貿易促進局長のヴー・バー・フー氏は、「過去最大規模で、最も現代的な空間、豊富な製品、最高品質の見本市になる」と強調しています。

（テープ）

「今回は国家レベルの経済投資貿易促進イベントということで、参加企業数も非常に多くなっています。現在までに2,500社の登録を承認しましたが、そのうち約100社は海外からの参加企業です。ヨーロッパからはフランス、ベルギー、オランダ、オーストリア、スイス、アジアからは中国やASEAN諸国、さらにオーストラリア、ニュージーランドなど、世界各国から企業が集まります」

準備作業は順調に進んでおり、13日の時点で90%以上が完了しています。工業、農業、サービスの全エリアでブースが埋まり、警備や物流などの体制も整いました。

ベトナムの声放送局やベトナムテレビなど主要メディアも広報活動を積極的に展開しており、国内外に向けて見本市の魅力を発信しています。

(VOVWORLD)