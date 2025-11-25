2025年国際食文化フェスティバル、2万人近くが来場

「五大陸を巡る味覚の旅」をテーマにした2025年国際食文化フェスティバルが、11月22日と23日の2日間、ハノイで開催され、約2万人が来場し、各国の多彩な料理を味わいました。ベトナム料理と世界の料理の豊かさと多様性は、多くの来場者を魅了しました。

ハノイ在住のレ・ティ・ビック・ガーさんは次のように話しました。

「とても素晴らしく、規模も大きいイベントです。ベトナムだけでなく、各国の料理も揃っていて、ハノイの人々が国内外の味を楽しめるよう、毎年開催してほしいと思います」

友人と朝から会場を訪れたハノイ在住のホアン・オアンさんも、今年の盛り上がりに感心した様子でした。

「今年は例年よりずっとにぎやかで、料理も屋台も本当に多彩です。天気にも恵まれて、いろいろ試しましたが、どの料理にもその国ならではの味わいと文化が感じられました」