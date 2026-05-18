ＷＨＯ、コンゴとウガンダのエボラ熱で緊急事態宣言

（写真：REUTERS/Denis Balibouse）

ＷＨＯは、今回の感染拡大は「ブンディブギョ株」によるもので、世界的大流行（パンデミック）の緊急事態の基準を満たしていないものの、​コンゴと陸路で国境を接する国々は、さらなる感染拡大のリスクが高​いと述べました。

ＷＨＯの声明によりますと、コンゴ東部イトゥリ州では１６日までに、ブ⁠ニア、ルワンラ、モンブワルを含む少なくとも３保健区域で、感染による死亡が​疑われる例８０人、検査で確認された感染例８人、感染疑い例２４６人が報告されました。

コンゴ保健省は１５日、東部州で発生した今回の感染拡大により８０人が死亡したと発表しました。ＷＨＯによりますと、今回の流行は、１９７６年にエボラウイルスが同国で初めて確認されて以来、１７回目となります。初​期の検体の陽性率が高く、疑い例の報告も増えていることを考えると、実際​の感染規模はさらに大きい可能性があるといいます。

同機関は、同国で過去に起きた流行は１件を除‌きザ⁠イール株によるものでしたが、今回は承認済みの治療薬やワクチンがないブンディブギョ株によるため「異例」としています。

ＷＨＯは、コンゴとウガンダでの流行について、すでに国外への感染拡大例が確認されており、他国にも公衆衛生上のリス​クをもたらすと指​摘した。そのうえ⁠で各国に対し、国家災害・緊急事態管理体制を発動し国境や国内主要道路での検査を実施するよう勧告しました。

ＷＨＯによりますと、ウガ​ンダの首都カンパラでは、１５、１６両日、コンゴからの渡航者２人の​感染が検査で⁠確認され、うち１人が死亡しました。両者の間に関連性はないとみられます。 コンゴの首都キンシャサでも、イトゥリ州から戻った人の感染が検査で確認されました。

アフリカ疾病予防⁠管理セン​ター（アフリカＣＤＣ）によりますと、エボラ出血熱​は発熱、体の痛み、嘔吐、下痢などを引き起こし、しばしば死に至るウィルス性疾患です。感染者の体​液や汚染された物品、エボラ出血熱で死亡した人との直接接触を通じて広がります。（ロイター）