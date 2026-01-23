Báo Ảnh Việt Nam

ニュース

２０２６年１月２２日、ベトナム共産党第１４回全国代表大会において、第１４期党中央執行委員会委員の名簿が発表されました。

１月２２日午後、ベトナム共産党第１４回全国代表大会において、第１４期党中央執行委員会に選出された２００名の委員の名簿が発表され、承認されました。

中央機関：

１　トー・ラム – 党中央委員会書記長、中央軍事委員会書記

　ダオ・トゥアン・アイン – 中将、党委員会副書記、第３４軍団司令官、国防省

３　チャン・ヴァン・バック – 少将、党委員会副書記、第２軍区司令官、国防省

４　ド・タイン・ビン – 党中央委員会委員、政府党委員会常務委員、内務大臣、中央組織委員会副委員長

５　レ・ハイ・ビン　– 党中央委員会予備委員、党委員会常務委員、ホーチミン国家政治学院副学長

６　ドアン・スアン・ブオン – 少将、党委員会書記、第４軍区政治委員、国防省

７　ド・ヴァン・チエン　– 政治局委員、国会党委員会常務副書記、国会常務副議長

８　ホアン・ズイ・チン – 党中央委員会委員、国会党委員会常務委員、国会常務委員会委員、第１５期国会民族評議会常任副議長

９　グエン・タン・クオン – 党中央委員会委員、中央軍事委員会常務委員、大将、ベトナム人民軍参謀総長、国防副大臣

１０　グエン・マイン・クオン – 党中央委員会委員、党委員会常務副書記、外務副大臣

１１　グエン・ホン・ジエン – 党中央委員会委員、国会党委員会副書記

１２　ダン・ヴァン・ズン – 党中央機関委員会執行委員、中央内務委員会副委員長

１３　ドアン・アイン・ズン – 中央検査委員会副委員長

１４　ホアン・チュン・ズン – 党中央委員会委員、党中央組織委員会副委員長

１５　ホー・クオック・ズン – 党中央委員会委員、政府党委員会常務委員、副首相

１６　グエン・カック・ディン – 党中央委員会委員、国会党委員会常任委員、国会副議長

１７　ルオン・クオック・ドアン – 党中央委員会委員、祖国戦線党委員会および中央大衆の常務委員、祖国戦線中央委員会副委員長、ベトナム農民協会会長

１８　グエン・クオック・ドアン – 党中央委員会委員、党委員会常務副書記、政府監察院常務副総監察官

１９　グエン・ヒュー・ドン – 党中央委員会委員、国会党委員会常任委員、国会常任委員、第１５期国会議員活動委員会委員長、中央組織委員会副委員長

２０　ダン・ホン・ドゥック – 公安部中央党委員会常務委員、中将、公安副部長

２１　グエン・クアン・ドゥック – 党委員会副書記、中央宣伝大衆動員部副部長

２２　グエン・ヴァン・ガウ – 党中央委員会委員、中央軍事委員会委員、上級大将、国防副大臣

２３　ファン・ヴァン・ザン – 政治局委員、政府党委員会常務委員、中央軍事委員会副書記、大将、国防大臣

２４　グエン・ティ・トゥ・ハー – 党中央委員会委員、党中央機関委員会常務委員、党中央事務局常務室副部長

２５　ヴー・ハイ・ハー – 党中央委員会委員、国会常務委員会委員、国会党委員会副書記

２６　レ・カイン・ハイ – 党中央委員会委員、党中央機関委員会常任委員、国家主席事務局長 

２７　レ・ゴック・ハイ – 中将、党委員会副書記、第5軍区司令官、国防省

２８　ゴー・ドン・ハイ – 党中央委員会委員、中央宣伝大衆動員部副部長

２９　グエン・ロン・ハイ – 党中央委員会予備委員、党中央機関委員会常務副書記

３０　グエン・タイン・ハイ – 党中央委員会委員、国会常任委員会委員、国会党常任委員会委員、第１５期国会科学技術環境委員会委員長

３１　グエン・ヴァン・ヒエン – 党中央委員会委員、中央軍事委員会委員、上級大将、国防副大臣

３２　チャン・ティ・ヒエン – 党中央機関委員会常務委員、中央検査委員会副委員長

３３．グエン・シ・ヒエップ – 党委員会常任副書記、政府弁公室副長官

３４ ファン・チ・ヒエウ – 党委員会常務委員、法務副大臣

３５ ブイ・ティ・ミン・ホアイ – 政治局委員、党中央委員会書記、祖国戦線および中央大衆組織の党委員会書記、祖国戦線中央委員会議長

３６　 グエン・ティ・ホン – 党中央委員会委員、政府党執行委員会委員、ベトナム国家銀行総裁

３７ ドアン・ミン・フアン – 党中央委員会委員、党委員会常務副書記、ホーチミン国家政治アカデミー常務副理事長

３８ レー・マイン・フン – 政府党執行委員会委員、商工大臣代行

３９　レ・クオック・フン – 党中央委員会委員、中央公安省党委員会常務委員、上級大将、公安副大臣

４０　ブイ・クアン・フイ – 党中央委員会予備委員、祖国戦線党委員会および中央大衆組織常務委員、祖国戦線中央委員会副委員長、ホーチミン共産青年同盟中央委員会第一書記

４１　ズオン・クオック・フイ – 党委員会常務委員、政府副監察総監

４２　 レ・ミン・フン – 政治局委員、党中央委員会書記、中央組織委員会委員長

４３ グエン・ドゥック・フン – 中将、党委員会書記、第３軍区政治委員、国防省

４４　チャン・ティエン・フン – 党中央委員会委員、中央検査委員会副委員長

４５　グエン・ディン・カン – 党中央委員会委員、祖国戦線党委員会および中央大衆組織の常務委員、祖国戦線中央委員会副委員長、ベトナム労働総連合会会長

４６　チャン・ヴィエット・コア – 党中央委員会委員、中央軍事委員会委員、上級大将、党委員会副書記、国防省国防大学学長

４７　ヴー・チュン・キエン – 中将、党委員会副書記、国境警備隊司令官、国防省

４８　ダオ・ホン・ラン – 党中央委員会委員、政府党執行委員会委員、保健大臣

４９　グエン・ゴック・ラム – 公安部中央党委員会常務委員、上級大将、公安副大臣

５０　グエン・タイン・ラム – 政府党執行委員会委員、ベトナム放送局総局長

５１　TRẦN THANH LÂM, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương 

５１　 チャン・タイン・ラム – 中央宣伝大衆動員部副部長

５２　チン・マイン・リン – 中央組織委員会副委員長

５３　グエン・ホン・リン – 党中央委員会委員、中央検査委員会副委員長

５４　グエン・フィ・ロン – 党中央委員会予備委員、祖国戦線および中央大衆組織党委員会副書記

５５　 グエン・ヴァン・ロン – 公安部中央党委員会常務委員、上級大将、公安副部長

５６　 レー・ヴァン・ロイ – 政府党執行委員会委員、ベトナム社会科学アカデミー会長

５７　 グエン・ティ・タイン・マイ – 党委員会書記、ホーチミン市国家大学学長

５８ ファン・ヴァン・マイ – 党中央委員会委員、国会党常任委員会委員、国会常任委員会委員、第１５期国会経済財政委員会委員長

５９ レ・クアン・マイン – 党中央委員会委員、国会党常任委員会委員、国会常務委員会委員、国会事務局長 

６０ ラム・ヴァン・マン – 党中央委員会委員、国会党常務委員会委員、国会常務委員会委員、第１５期国会民族評議会議長

６１　チャン・タイン・マン – 政治局委員、国会党委員会書記、国会議長

６２　レ・クオック・ミン – 党中央委員会委員、中央党機関委員会常務委員、人民新聞編集長、中央宣伝大衆動員部副部長、ベトナムジャーナリスト協会会長

６３　 チャン・ホン・ミン – 党中央委員会委員、政府党執行委員会委員、建設大臣

６４　ファム・ホアイ・ナム – 党中央委員会委員、中央軍事委員会委員、上級大将、国防省副大臣

６５　ハー・ティ・ガ – 党中央委員会委員、祖国戦線党委員会および中央大衆組織常務副書記、祖国戦線中央委員会副議長兼書記長

６６　レ・ティ・ガ – 党中央委員会委員、国会党常任委員会委員、国会常任委員会委員、第１５期国会国民請願・監察委員会常任副委員長

６７　グエン・タイン・ギ – 党中央委員会委員、中央政策戦略委員会委員長

６８　グエン・チョン・ギア – 政治局委員、党中央委員会書記、中央軍事委員会常務委員、大将、ベトナム人民軍総政治局長

６９　ブイ・ヴァン・ギエム – 党中央委員会委員、中央内務委員会副委員長

７０　チャン・タイン・ギエム – 党中央委員会委員、中央軍事委員会委員、海軍副提督、海軍司令官、国防省

７１　グエン・クアン・ゴック – 党中央委員会委員、中央軍事委員会委員、上級大将、国防副大臣

７２　グエン・ティ・ビック・ゴック – 党委員会常任副書記、財務省副大臣

７３　チエム・トン・ニャット – 少将、第９軍管区副司令官兼参謀長、国防省

７４　グエン・ハイ・ニン – 党中央委員会委員、政府党執行委員会委員、法務大臣

７５　ラ・コン・フオン – 中将、党委員会書記、第１軍区政治委員、国防省

７６　レ・ホン・クアン – 党中央委員会委員、中央内務委員会副委員長

７７　 ルオン・タム・クアン – 政治局委員、政府党委員会常務委員、中央公安党委員会書記、大将、公安大臣

７８　グエン・ヴァン・クアン – 党中央委員会委員、党委員会書記、最高人民裁判所長官

７９　 ヴー・ハイ・クアン – 党中央委員会委員、党委員会常務副書記、科学技術省常任副大臣

８０　タイ・タイン・クイ – 党中央委員会委員、党中央機関委員会常務委員、中央政策戦略委員会常務委員会副委員長

８１　チン・ヴァン・クイエット – 党中央委員会書記、中央宣伝大衆動員部副部長

８２　ホアン・ミン・ソン – 党委員会書記、ハノイ国家大学学長

８３　グエン・キム・ソン – 党中央委員会委員、政府党部執行委員会委員、教育訓練大臣

８４　ヴー・ホン・ソン – 中将、党委員会副書記、航空防衛司令官、国防省

８５　ドー・ティエン・シ – 党中央委員会委員、政府党執行委員会委員、ベトナムの声放送局総局長

８６　グエン・タイン・タム – 党中央委員会委員、中央組織委員会副委員長

８７　レ・ドゥック・タイ – 党中央委員会委員、中央軍事委員会委員、上級大将、国防副大臣

８８　チャン・ホン・タイ – 党委員会常任副書記、ベトナム科学技術アカデミー常任副会長

８９　ラム・ティ・フオン・タイン – 党中央委員会委員、党委員会常務副書記、文化・スポーツ・観光省常任副大臣

９０　グエン・ティ・タイン – 党中央委員会委員、国会党委員会常務委員、国会副議長

９１　チャン・シ・タイン – 党中央委員会委員、中央検査委員会委員長

９２　ディン・フウ・タイン – 中央検査委員会副委員長

９３　グエン・チュオン・タン – 党中央委員会委員、中央軍事委員会委員、上級大将、国防副大臣

９４　グエン・ヴァン・タン – 党中央委員会委員、政府党執行委員会委員、財務大臣

９５　ファム・タット・タン – 党中央委員会委員、中央党機関執行委員会委員、中央宣伝大衆動員部副部長

９６　タオ・ドゥック・タン – 中将、党委員会副書記、軍事産業・通信グループ会長兼総裁

９７　チャン・ドゥック・タン – 党中央委員会委員、政府党執行委員会委員、農業環境大臣

９８　レー・スアン・テ – 中将、党委員会副書記、第７軍区司令官、国防省

９９　レー・スアン・トゥアン – 少将、党委員会副書記、第１２軍団司令官、国防省

１００　レー・ティ・トゥイ – 党中央委員会委員、政府党委員会副書記

１０１　グエン・フイ・ティエン – 中央党機関党委員会常務委員、最高人民検察院長官

１０２　ダン・カイン・トアン – 党委員会常任副書記、党中央弁公室副主任

１０３　チュオン・ティエン・ト – 上級大将、ベトナム人民軍総政治局副局長

１０４　レ・タン・トイ – 党中央委員会委員、国会党委員会常任委員、国会常務委員会委員、第１５期国会国防・安全保障・外交委員会委員長

１０５　ファム・ティ・タイン・チャ – 党中央委員会委員、政府党委員会常務委員、副首相

１０６　グエン・ハイ・チャム – 党中央機関委員会常務委員、最高人民裁判所党委員会常任副書記

１０７　レ・ミン・チ – 党中央委員会書記、中央内務委員会常務委員会副委員長

１０８　ハー・クオック・チ – 中央検査委員会副委員長

１０９　レ・ホアイ・チュン – 党中央委員会書記、政府党委員会常務委員、外務大臣

１１０　チャン・カム・トゥ – 政治局委員、党中央委員会常務委員、党中央機関党委員会書記

１１１　ゴー・ヴァン・トゥアン – 党中央委員会委員、国会党委員会常務委員、国家会計検査院監査総監

１１２　グエン・アイン・トゥアン – 党中央委員会委員、中央政策戦略委員会副委員長

１１３　ファム・ザ・トゥック – 党中央委員会委員、党中央事務局長

１１４　ホアン・タイン・トゥン – 党中央委員会委員、国会党常任委員会委員、国会常任委員会委員、第１５期国会法務委員会委員長

１１５　ファム・テ・トゥン – 公安部中央党委員会常務委員、上級大将、公安副部長

１１６　ドー・スアン・トゥン – 上級大将、ベトナム人民軍総政治局副局長

１１７　レー・ヴァン・トゥエン – 公安部党中央委員会常務委員、中将、公安副部長

１１８　グエン・ティ・トゥエン – 党中央委員会委員、祖国戦線党委員会および中央大衆組織の常務委員、祖国戦線中央委員会副委員長、ベトナム婦人連合会会長

１１９　ブイ・ティ・クイン・ヴァン – 党中央委員会委員、党委員会書記、中央組織委員会副委員長

１２０　グエン・ダック・ヴィン – 党中央委員会委員、国会党常任委員会委員、国会常任委員会委員、第１５期国会文化社会委員会委員長

１２１　グエン・ミン・ヴ – 党中央委員会予備委員、党委員会副書記、外務常任副大臣

１２２　ヴォ・ティ・アイン・スアン – 党中央委員会委員、副主席

１２３　ズオン・チュン・イ – 党中央機関党委員会常務委員、共産党雑誌編集長

１２４　カオ・ティ・ホア・アン – ダクラク省党委員会常任副書記、同省人民評議会議長

１２５　ファン・タン・アン – カオバン省党委員会書記

１２６　グエン・ゾアン・アイン – タインホア省党中央委員会委員、同省委員会書記

１２７　グエン・ホアイ・アイン – 党中央委員会予備委員、タインホア省党委員会副書記、同省人民委員会委員長

１２８　ファム・ドゥック・アン – ダナン市党委員会副書記、同市人民委員会委員長

１２９　レー・ゴック・チャウ – ハイフォン市党委員会副書記、同市人民委員会委員長

１３０　レ・ティエン・チャウ – 党中央委員会委員、ハイフォン市党委員会書記、同市第１５期国会代表団団長

１３１　ゴー・チ・クオン – 党中央委員会委員、ドンタップ省委員会書記、同省第１５期国会代表団団長

１３２　クアン・ミン・クオン – クアンニン省党委員会書記、同省第１５期国会代表団団長

１３３　チャン・ティエン・ズン – ディエンビエン省党委員会書記

１３４　ファム・ダイ・ズオン – 党中央委員会委員、フート省党委員会書記

１３５　グエン・チョン・ドン – ハノイ市党委員会副書記

１３６　グエン・ヴァン・ドゥオック – 党中央委員会委員、ホーチミン市党委員会副書記、同市人民委員会委員長

１３７　グエン・ホアン・ザン – クアンガイ省党委員会副書記、同省人民委員会委員長

１３８　グエン・ホ・ハイ – カマウ省党委員会書記

１３９　グエン・ティエン・ハイ – 党中央委員会委員、アンザン省党委員会書記

１４０　トン・ゴック・ハイン – 党中央委員会予備委員、ドンナイ省党委員会常務副書記、同省人民評議会議長

１４１　グエン・マイン・フン – タイニン省党委員会常任副書記、同省人民評議会議長

１４２　チン・ヴィエット・フン – 党中央委員会予備委員、ラオカイ省党委員会書記、同省人民評議会議長

１４３　イ・タイン・ハ・ニエ・クダム – 党中央委員会委員、ラムドン省党委員会書記、同省第１５期国会代表団団長

１４４　ホアン・クオック・カイン – ランソン省党委員会書記

１４５　グエン・ズイ・ラム – ハティン省党委員会書記

１４６　チャン・ヴァン・ラウ – ヴィンロン省党委員会書記

１４７　ハウ・ア・レイン – 党中央委員会委員、トゥエンクアン省党委員会書記

１４８　グエン・フオック・ロック – ホーチミン市党委員会副書記、同市祖国戦線委員長

１４９　ヴォー・ヴァン・ミン – ホーチミン市党委員会副書記、同市人民評議会議長

１５０　ホー・ヴァン・ムン – 党中央委員会予備委員、アンザン省党委員会副書記、同省人民委員会委員長

１５１　ホー・ヴァン・ムイ – ラムドン省委党委員会副書記、同省人民委員会委員長

１５２　レ・ミン・ガン – ライチャウ省党委員会書記

１５３　グエン・ヒュー・ギア – 党中央委員会委員、フンイエン省党委員会書記

１５４　ホアン・ヴァン・ギエム – ソンラ省委員会書記、同省第１５期国会代表団団長

１５５　グエン・ズイ・ゴック – 政治局委員、ハノイ市党委員会書記

１５６　ファム・クアン・ゴック – フンイエン省党委員会副書記、同省人民委員会委員長

１５７　タイ・ダイ・ゴック – 党中央委員会委員、ザライ省党委員会書記

１５８　ホー・ヴァン・ニエン – 党中央委員会委員、クアンガイ省党委員会書記

１５９　ダン・スアン・フォン – 党中央委員会委員、ニンビン省党委員会書記、同省第15期国会代表団団長

１６０　レ・クオック・フォン – 党中央委員会委員、ホーチミン市党委員会常務副書記

１６１　チャン・フォン – カインホア省党委員会副書記、同省人民委員会委員長

１６２　グエン・ヴァン・フオン – クアンチ省党委員会書記

１６３　レ・ゴック・クアン – 党中央委員会委員、ダナン市党委員会書記

１６４　チャン・ルウ・クアン – 党中央委員会書記、ホーチミン市党委員会書記

１６５　グエン・ヴァン・クイエット – タイニン省党委員会書記

１６６　グエン・ホン・タイ – 党中央委員会委員、バクニン省党委員会書記

１６７　ドン・ヴァン・タイン – カントー市党委員会常務副書記、同市人民評議会議長

１６８　ギエム・スアン・タイン – 党中央委員会委員、カインホア省党委員会書記

１６９　ヴー・ダイ・タン – 党中央委員会委員、ハノイ市党委員会副書記、同市人民委員会委員長

１７０　グエン・カック・タン – ゲアン省党委員会書記

１７１　グエン・カック・トアン – フエ市党委員会副書記、同市人民委員会委員長

１７２ ルオン・グエン・ミン・チエット – 党中央委員会予備委員、ダクラク省党委員会書記

１７３　グエン・ディン・チュン – 党中央委員会委員、フエ市党委員会書記

１７４　チン・スアン・チュオン – タイグエン省党委員会書記

１７５　ファム・アイン・トゥアン – ザライ省党委員会副書記、同市人民委員会委員長

１７６ チャン・フイ・トゥアン – ニンビン省党委員会副書記、同省人民委員会委員長

１７７　ヴオン・クオック・トゥアン – 党中央委員会予備委員、タイグエン省党委員会副書記、同省人民委員会委員長

１７８　レ・クアン・トゥン – 党中央委員会委員、カントー市党委員会書記

１７９　ヴー・ホン・ヴァン – ドンナイ省党委員会書記、同省第１５期国会代表団団長

１８０　ホー・ティ・ホアン・イエン – ヴィンロン省党委員会常任副書記

 

第１４回党中央委員会予備委員名簿

１　グエン・ハイ・アイン – 大佐、第１２軍団副司令官、国防省

２　グエン・トゥアン・アイン – ライチャウ省党委員会副書記

３　グエン・マイン・クオン – ホーチミン市党委員会常任委員、同市人民委員会副委員長

４　ブイ・クオック・ズン – 党委員会常務委員、国家監査院副監査総監

５ グエン・フイ・ズン – 科学技術開発・革新・デジタル変革に関する中央運営委員会専任委員

６　グエン・ミン・ズン – ヴィンロン省党委員会副書記、同省人民評議会議長

７　 ブイ・テ・ズイ – 党中央委員会予備委員、党委員会副書記、ベトナム科学技術アカデミー副院長

８　チャン・ズイ・ドン – フート省党委員会副書記、同省人民委員会委員長

９　ヴー・マイン・ハ – 党中央委員会予備委員、党委員会常任副書記、保健省常任副大臣

１０　 レ・ハイ・ホア – カオバン省党委員会副書記、同省人民委員会委員長

１１ ウ・フアン – 党中央委員会予備委員、クアンガイ省党委員会常務副書記、同省第15期国会代表団団長、祖国戦線省委員会委員長

１２　 ドー・フウ・フイ – ダクラク省党委員会副書記

１３　グエン・ホン・フォン – タインホア省党委員会常任副書記

１４　ブイ・ホアン・フオン – 党委員会常務委員、科学技術副大臣

１５　 チャン・クアン – 国庫局長、財務省

１６　 チャン・ダン・クイン – 少将、書記長補佐、人民公安出向将校

１７　グエン・ミン・チエット – 機関党委員会常務副書記、中央青年同盟常務書記、ベトナム学生協会中央委員会委員長

１８　 ホー・スアン・チュオン – カインホア省党委員会常任副書記

１９　 ブイ・アイン・トゥアン – 政治局委員補佐、党中央書記局常務

２０　ムア・ア・ヴァン – 党中央委員会予備委員、ディエンビエン省党委員会副書記、同省祖国戦線委員会委員長

