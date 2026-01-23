ニュース
２０２６年１月２２日、ベトナム共産党第１４回全国代表大会において、第１４期党中央執行委員会委員の名簿が発表されました。
中央機関：
１ トー・ラム – 党中央委員会書記長、中央軍事委員会書記
２ ダオ・トゥアン・アイン – 中将、党委員会副書記、第３４軍団司令官、国防省
３ チャン・ヴァン・バック – 少将、党委員会副書記、第２軍区司令官、国防省
４ ド・タイン・ビン – 党中央委員会委員、政府党委員会常務委員、内務大臣、中央組織委員会副委員長
５ レ・ハイ・ビン – 党中央委員会予備委員、党委員会常務委員、ホーチミン国家政治学院副学長
６ ドアン・スアン・ブオン – 少将、党委員会書記、第４軍区政治委員、国防省
７ ド・ヴァン・チエン – 政治局委員、国会党委員会常務副書記、国会常務副議長
８ ホアン・ズイ・チン – 党中央委員会委員、国会党委員会常務委員、国会常務委員会委員、第１５期国会民族評議会常任副議長
９ グエン・タン・クオン – 党中央委員会委員、中央軍事委員会常務委員、大将、ベトナム人民軍参謀総長、国防副大臣
１０ グエン・マイン・クオン – 党中央委員会委員、党委員会常務副書記、外務副大臣
１１ グエン・ホン・ジエン – 党中央委員会委員、国会党委員会副書記
１２ ダン・ヴァン・ズン – 党中央機関委員会執行委員、中央内務委員会副委員長
１３ ドアン・アイン・ズン – 中央検査委員会副委員長
１４ ホアン・チュン・ズン – 党中央委員会委員、党中央組織委員会副委員長
１５ ホー・クオック・ズン – 党中央委員会委員、政府党委員会常務委員、副首相
１６ グエン・カック・ディン – 党中央委員会委員、国会党委員会常任委員、国会副議長
１７ ルオン・クオック・ドアン – 党中央委員会委員、祖国戦線党委員会および中央大衆の常務委員、祖国戦線中央委員会副委員長、ベトナム農民協会会長
１８ グエン・クオック・ドアン – 党中央委員会委員、党委員会常務副書記、政府監察院常務副総監察官
１９ グエン・ヒュー・ドン – 党中央委員会委員、国会党委員会常任委員、国会常任委員、第１５期国会議員活動委員会委員長、中央組織委員会副委員長
２０ ダン・ホン・ドゥック – 公安部中央党委員会常務委員、中将、公安副部長
２１ グエン・クアン・ドゥック – 党委員会副書記、中央宣伝大衆動員部副部長
２２ グエン・ヴァン・ガウ – 党中央委員会委員、中央軍事委員会委員、上級大将、国防副大臣
２３ ファン・ヴァン・ザン – 政治局委員、政府党委員会常務委員、中央軍事委員会副書記、大将、国防大臣
２４ グエン・ティ・トゥ・ハー – 党中央委員会委員、党中央機関委員会常務委員、党中央事務局常務室副部長
２５ ヴー・ハイ・ハー – 党中央委員会委員、国会常務委員会委員、国会党委員会副書記
２６ レ・カイン・ハイ – 党中央委員会委員、党中央機関委員会常任委員、国家主席事務局長
２７ レ・ゴック・ハイ – 中将、党委員会副書記、第5軍区司令官、国防省
２８ ゴー・ドン・ハイ – 党中央委員会委員、中央宣伝大衆動員部副部長
２９ グエン・ロン・ハイ – 党中央委員会予備委員、党中央機関委員会常務副書記
３０ グエン・タイン・ハイ – 党中央委員会委員、国会常任委員会委員、国会党常任委員会委員、第１５期国会科学技術環境委員会委員長
３１ グエン・ヴァン・ヒエン – 党中央委員会委員、中央軍事委員会委員、上級大将、国防副大臣
３２ チャン・ティ・ヒエン – 党中央機関委員会常務委員、中央検査委員会副委員長
３３．グエン・シ・ヒエップ – 党委員会常任副書記、政府弁公室副長官
３４ ファン・チ・ヒエウ – 党委員会常務委員、法務副大臣
３５ ブイ・ティ・ミン・ホアイ – 政治局委員、党中央委員会書記、祖国戦線および中央大衆組織の党委員会書記、祖国戦線中央委員会議長
３６ グエン・ティ・ホン – 党中央委員会委員、政府党執行委員会委員、ベトナム国家銀行総裁
３７ ドアン・ミン・フアン – 党中央委員会委員、党委員会常務副書記、ホーチミン国家政治アカデミー常務副理事長
３８ レー・マイン・フン – 政府党執行委員会委員、商工大臣代行
３９ レ・クオック・フン – 党中央委員会委員、中央公安省党委員会常務委員、上級大将、公安副大臣
４０ ブイ・クアン・フイ – 党中央委員会予備委員、祖国戦線党委員会および中央大衆組織常務委員、祖国戦線中央委員会副委員長、ホーチミン共産青年同盟中央委員会第一書記
４１ ズオン・クオック・フイ – 党委員会常務委員、政府副監察総監
４２ レ・ミン・フン – 政治局委員、党中央委員会書記、中央組織委員会委員長
４３ グエン・ドゥック・フン – 中将、党委員会書記、第３軍区政治委員、国防省
４４ チャン・ティエン・フン – 党中央委員会委員、中央検査委員会副委員長
４５ グエン・ディン・カン – 党中央委員会委員、祖国戦線党委員会および中央大衆組織の常務委員、祖国戦線中央委員会副委員長、ベトナム労働総連合会会長
４６ チャン・ヴィエット・コア – 党中央委員会委員、中央軍事委員会委員、上級大将、党委員会副書記、国防省国防大学学長
４７ ヴー・チュン・キエン – 中将、党委員会副書記、国境警備隊司令官、国防省
４８ ダオ・ホン・ラン – 党中央委員会委員、政府党執行委員会委員、保健大臣
４９ グエン・ゴック・ラム – 公安部中央党委員会常務委員、上級大将、公安副大臣
５０ グエン・タイン・ラム – 政府党執行委員会委員、ベトナム放送局総局長
５１ チャン・タイン・ラム – 中央宣伝大衆動員部副部長
５２ チン・マイン・リン – 中央組織委員会副委員長
５３ グエン・ホン・リン – 党中央委員会委員、中央検査委員会副委員長
５４ グエン・フィ・ロン – 党中央委員会予備委員、祖国戦線および中央大衆組織党委員会副書記
５５ グエン・ヴァン・ロン – 公安部中央党委員会常務委員、上級大将、公安副部長
５６ レー・ヴァン・ロイ – 政府党執行委員会委員、ベトナム社会科学アカデミー会長
５７ グエン・ティ・タイン・マイ – 党委員会書記、ホーチミン市国家大学学長
５８ ファン・ヴァン・マイ – 党中央委員会委員、国会党常任委員会委員、国会常任委員会委員、第１５期国会経済財政委員会委員長
５９ レ・クアン・マイン – 党中央委員会委員、国会党常任委員会委員、国会常務委員会委員、国会事務局長
６０ ラム・ヴァン・マン – 党中央委員会委員、国会党常務委員会委員、国会常務委員会委員、第１５期国会民族評議会議長
６１ チャン・タイン・マン – 政治局委員、国会党委員会書記、国会議長
６２ レ・クオック・ミン – 党中央委員会委員、中央党機関委員会常務委員、人民新聞編集長、中央宣伝大衆動員部副部長、ベトナムジャーナリスト協会会長
６３ チャン・ホン・ミン – 党中央委員会委員、政府党執行委員会委員、建設大臣
６４ ファム・ホアイ・ナム – 党中央委員会委員、中央軍事委員会委員、上級大将、国防省副大臣
６５ ハー・ティ・ガ – 党中央委員会委員、祖国戦線党委員会および中央大衆組織常務副書記、祖国戦線中央委員会副議長兼書記長
６６ レ・ティ・ガ – 党中央委員会委員、国会党常任委員会委員、国会常任委員会委員、第１５期国会国民請願・監察委員会常任副委員長
６７ グエン・タイン・ギ – 党中央委員会委員、中央政策戦略委員会委員長
６８ グエン・チョン・ギア – 政治局委員、党中央委員会書記、中央軍事委員会常務委員、大将、ベトナム人民軍総政治局長
６９ ブイ・ヴァン・ギエム – 党中央委員会委員、中央内務委員会副委員長
７０ チャン・タイン・ギエム – 党中央委員会委員、中央軍事委員会委員、海軍副提督、海軍司令官、国防省
７１ グエン・クアン・ゴック – 党中央委員会委員、中央軍事委員会委員、上級大将、国防副大臣
７２ グエン・ティ・ビック・ゴック – 党委員会常任副書記、財務省副大臣
７３ チエム・トン・ニャット – 少将、第９軍管区副司令官兼参謀長、国防省
７４ グエン・ハイ・ニン – 党中央委員会委員、政府党執行委員会委員、法務大臣
７５ ラ・コン・フオン – 中将、党委員会書記、第１軍区政治委員、国防省
７６ レ・ホン・クアン – 党中央委員会委員、中央内務委員会副委員長
７７ ルオン・タム・クアン – 政治局委員、政府党委員会常務委員、中央公安党委員会書記、大将、公安大臣
７８ グエン・ヴァン・クアン – 党中央委員会委員、党委員会書記、最高人民裁判所長官
７９ ヴー・ハイ・クアン – 党中央委員会委員、党委員会常務副書記、科学技術省常任副大臣
８０ タイ・タイン・クイ – 党中央委員会委員、党中央機関委員会常務委員、中央政策戦略委員会常務委員会副委員長
８１ チン・ヴァン・クイエット – 党中央委員会書記、中央宣伝大衆動員部副部長
８２ ホアン・ミン・ソン – 党委員会書記、ハノイ国家大学学長
８３ グエン・キム・ソン – 党中央委員会委員、政府党部執行委員会委員、教育訓練大臣
８４ ヴー・ホン・ソン – 中将、党委員会副書記、航空防衛司令官、国防省
８５ ドー・ティエン・シ – 党中央委員会委員、政府党執行委員会委員、ベトナムの声放送局総局長
８６ グエン・タイン・タム – 党中央委員会委員、中央組織委員会副委員長
８７ レ・ドゥック・タイ – 党中央委員会委員、中央軍事委員会委員、上級大将、国防副大臣
８８ チャン・ホン・タイ – 党委員会常任副書記、ベトナム科学技術アカデミー常任副会長
８９ ラム・ティ・フオン・タイン – 党中央委員会委員、党委員会常務副書記、文化・スポーツ・観光省常任副大臣
９０ グエン・ティ・タイン – 党中央委員会委員、国会党委員会常務委員、国会副議長
９１ チャン・シ・タイン – 党中央委員会委員、中央検査委員会委員長
９２ ディン・フウ・タイン – 中央検査委員会副委員長
９３ グエン・チュオン・タン – 党中央委員会委員、中央軍事委員会委員、上級大将、国防副大臣
９４ グエン・ヴァン・タン – 党中央委員会委員、政府党執行委員会委員、財務大臣
９５ ファム・タット・タン – 党中央委員会委員、中央党機関執行委員会委員、中央宣伝大衆動員部副部長
９６ タオ・ドゥック・タン – 中将、党委員会副書記、軍事産業・通信グループ会長兼総裁
９７ チャン・ドゥック・タン – 党中央委員会委員、政府党執行委員会委員、農業環境大臣
９８ レー・スアン・テ – 中将、党委員会副書記、第７軍区司令官、国防省
９９ レー・スアン・トゥアン – 少将、党委員会副書記、第１２軍団司令官、国防省
１００ レー・ティ・トゥイ – 党中央委員会委員、政府党委員会副書記
１０１ グエン・フイ・ティエン – 中央党機関党委員会常務委員、最高人民検察院長官
１０２ ダン・カイン・トアン – 党委員会常任副書記、党中央弁公室副主任
１０３ チュオン・ティエン・ト – 上級大将、ベトナム人民軍総政治局副局長
１０４ レ・タン・トイ – 党中央委員会委員、国会党委員会常任委員、国会常務委員会委員、第１５期国会国防・安全保障・外交委員会委員長
１０５ ファム・ティ・タイン・チャ – 党中央委員会委員、政府党委員会常務委員、副首相
１０６ グエン・ハイ・チャム – 党中央機関委員会常務委員、最高人民裁判所党委員会常任副書記
１０７ レ・ミン・チ – 党中央委員会書記、中央内務委員会常務委員会副委員長
１０８ ハー・クオック・チ – 中央検査委員会副委員長
１０９ レ・ホアイ・チュン – 党中央委員会書記、政府党委員会常務委員、外務大臣
１１０ チャン・カム・トゥ – 政治局委員、党中央委員会常務委員、党中央機関党委員会書記
１１１ ゴー・ヴァン・トゥアン – 党中央委員会委員、国会党委員会常務委員、国家会計検査院監査総監
１１２ グエン・アイン・トゥアン – 党中央委員会委員、中央政策戦略委員会副委員長
１１３ ファム・ザ・トゥック – 党中央委員会委員、党中央事務局長
１１４ ホアン・タイン・トゥン – 党中央委員会委員、国会党常任委員会委員、国会常任委員会委員、第１５期国会法務委員会委員長
１１５ ファム・テ・トゥン – 公安部中央党委員会常務委員、上級大将、公安副部長
１１６ ドー・スアン・トゥン – 上級大将、ベトナム人民軍総政治局副局長
１１７ レー・ヴァン・トゥエン – 公安部党中央委員会常務委員、中将、公安副部長
１１８ グエン・ティ・トゥエン – 党中央委員会委員、祖国戦線党委員会および中央大衆組織の常務委員、祖国戦線中央委員会副委員長、ベトナム婦人連合会会長
１１９ ブイ・ティ・クイン・ヴァン – 党中央委員会委員、党委員会書記、中央組織委員会副委員長
１２０ グエン・ダック・ヴィン – 党中央委員会委員、国会党常任委員会委員、国会常任委員会委員、第１５期国会文化社会委員会委員長
１２１ グエン・ミン・ヴ – 党中央委員会予備委員、党委員会副書記、外務常任副大臣
１２２ ヴォ・ティ・アイン・スアン – 党中央委員会委員、副主席
１２３ ズオン・チュン・イ – 党中央機関党委員会常務委員、共産党雑誌編集長
１２４ カオ・ティ・ホア・アン – ダクラク省党委員会常任副書記、同省人民評議会議長
１２５ ファン・タン・アン – カオバン省党委員会書記
１２６ グエン・ゾアン・アイン – タインホア省党中央委員会委員、同省委員会書記
１２７ グエン・ホアイ・アイン – 党中央委員会予備委員、タインホア省党委員会副書記、同省人民委員会委員長
１２８ ファム・ドゥック・アン – ダナン市党委員会副書記、同市人民委員会委員長
１２９ レー・ゴック・チャウ – ハイフォン市党委員会副書記、同市人民委員会委員長
１３０ レ・ティエン・チャウ – 党中央委員会委員、ハイフォン市党委員会書記、同市第１５期国会代表団団長
１３１ ゴー・チ・クオン – 党中央委員会委員、ドンタップ省委員会書記、同省第１５期国会代表団団長
１３２ クアン・ミン・クオン – クアンニン省党委員会書記、同省第１５期国会代表団団長
１３３ チャン・ティエン・ズン – ディエンビエン省党委員会書記
１３４ ファム・ダイ・ズオン – 党中央委員会委員、フート省党委員会書記
１３５ グエン・チョン・ドン – ハノイ市党委員会副書記
１３６ グエン・ヴァン・ドゥオック – 党中央委員会委員、ホーチミン市党委員会副書記、同市人民委員会委員長
１３７ グエン・ホアン・ザン – クアンガイ省党委員会副書記、同省人民委員会委員長
１３８ グエン・ホ・ハイ – カマウ省党委員会書記
１３９ グエン・ティエン・ハイ – 党中央委員会委員、アンザン省党委員会書記
１４０ トン・ゴック・ハイン – 党中央委員会予備委員、ドンナイ省党委員会常務副書記、同省人民評議会議長
１４１ グエン・マイン・フン – タイニン省党委員会常任副書記、同省人民評議会議長
１４２ チン・ヴィエット・フン – 党中央委員会予備委員、ラオカイ省党委員会書記、同省人民評議会議長
１４３ イ・タイン・ハ・ニエ・クダム – 党中央委員会委員、ラムドン省党委員会書記、同省第１５期国会代表団団長
１４４ ホアン・クオック・カイン – ランソン省党委員会書記
１４５ グエン・ズイ・ラム – ハティン省党委員会書記
１４６ チャン・ヴァン・ラウ – ヴィンロン省党委員会書記
１４７ ハウ・ア・レイン – 党中央委員会委員、トゥエンクアン省党委員会書記
１４８ グエン・フオック・ロック – ホーチミン市党委員会副書記、同市祖国戦線委員長
１４９ ヴォー・ヴァン・ミン – ホーチミン市党委員会副書記、同市人民評議会議長
１５０ ホー・ヴァン・ムン – 党中央委員会予備委員、アンザン省党委員会副書記、同省人民委員会委員長
１５１ ホー・ヴァン・ムイ – ラムドン省委党委員会副書記、同省人民委員会委員長
１５２ レ・ミン・ガン – ライチャウ省党委員会書記
１５３ グエン・ヒュー・ギア – 党中央委員会委員、フンイエン省党委員会書記
１５４ ホアン・ヴァン・ギエム – ソンラ省委員会書記、同省第１５期国会代表団団長
１５５ グエン・ズイ・ゴック – 政治局委員、ハノイ市党委員会書記
１５６ ファム・クアン・ゴック – フンイエン省党委員会副書記、同省人民委員会委員長
１５７ タイ・ダイ・ゴック – 党中央委員会委員、ザライ省党委員会書記
１５８ ホー・ヴァン・ニエン – 党中央委員会委員、クアンガイ省党委員会書記
１５９ ダン・スアン・フォン – 党中央委員会委員、ニンビン省党委員会書記、同省第15期国会代表団団長
１６０ レ・クオック・フォン – 党中央委員会委員、ホーチミン市党委員会常務副書記
１６１ チャン・フォン – カインホア省党委員会副書記、同省人民委員会委員長
１６２ グエン・ヴァン・フオン – クアンチ省党委員会書記
１６３ レ・ゴック・クアン – 党中央委員会委員、ダナン市党委員会書記
１６４ チャン・ルウ・クアン – 党中央委員会書記、ホーチミン市党委員会書記
１６５ グエン・ヴァン・クイエット – タイニン省党委員会書記
１６６ グエン・ホン・タイ – 党中央委員会委員、バクニン省党委員会書記
１６７ ドン・ヴァン・タイン – カントー市党委員会常務副書記、同市人民評議会議長
１６８ ギエム・スアン・タイン – 党中央委員会委員、カインホア省党委員会書記
１６９ ヴー・ダイ・タン – 党中央委員会委員、ハノイ市党委員会副書記、同市人民委員会委員長
１７０ グエン・カック・タン – ゲアン省党委員会書記
１７１ グエン・カック・トアン – フエ市党委員会副書記、同市人民委員会委員長
１７２ ルオン・グエン・ミン・チエット – 党中央委員会予備委員、ダクラク省党委員会書記
１７３ グエン・ディン・チュン – 党中央委員会委員、フエ市党委員会書記
１７４ チン・スアン・チュオン – タイグエン省党委員会書記
１７５ ファム・アイン・トゥアン – ザライ省党委員会副書記、同市人民委員会委員長
１７６ チャン・フイ・トゥアン – ニンビン省党委員会副書記、同省人民委員会委員長
１７７ ヴオン・クオック・トゥアン – 党中央委員会予備委員、タイグエン省党委員会副書記、同省人民委員会委員長
１７８ レ・クアン・トゥン – 党中央委員会委員、カントー市党委員会書記
１７９ ヴー・ホン・ヴァン – ドンナイ省党委員会書記、同省第１５期国会代表団団長
１８０ ホー・ティ・ホアン・イエン – ヴィンロン省党委員会常任副書記
第１４回党中央委員会予備委員名簿
１ グエン・ハイ・アイン – 大佐、第１２軍団副司令官、国防省
２ グエン・トゥアン・アイン – ライチャウ省党委員会副書記
３ グエン・マイン・クオン – ホーチミン市党委員会常任委員、同市人民委員会副委員長
４ ブイ・クオック・ズン – 党委員会常務委員、国家監査院副監査総監
５ グエン・フイ・ズン – 科学技術開発・革新・デジタル変革に関する中央運営委員会専任委員
６ グエン・ミン・ズン – ヴィンロン省党委員会副書記、同省人民評議会議長
７ ブイ・テ・ズイ – 党中央委員会予備委員、党委員会副書記、ベトナム科学技術アカデミー副院長
８ チャン・ズイ・ドン – フート省党委員会副書記、同省人民委員会委員長
９ ヴー・マイン・ハ – 党中央委員会予備委員、党委員会常任副書記、保健省常任副大臣
１０ レ・ハイ・ホア – カオバン省党委員会副書記、同省人民委員会委員長
１１ ウ・フアン – 党中央委員会予備委員、クアンガイ省党委員会常務副書記、同省第15期国会代表団団長、祖国戦線省委員会委員長
１２ ドー・フウ・フイ – ダクラク省党委員会副書記
１３ グエン・ホン・フォン – タインホア省党委員会常任副書記
１４ ブイ・ホアン・フオン – 党委員会常務委員、科学技術副大臣
１５ チャン・クアン – 国庫局長、財務省
１６ チャン・ダン・クイン – 少将、書記長補佐、人民公安出向将校
１７ グエン・ミン・チエット – 機関党委員会常務副書記、中央青年同盟常務書記、ベトナム学生協会中央委員会委員長
１８ ホー・スアン・チュオン – カインホア省党委員会常任副書記
１９ ブイ・アイン・トゥアン – 政治局委員補佐、党中央書記局常務
２０ ムア・ア・ヴァン – 党中央委員会予備委員、ディエンビエン省党委員会副書記、同省祖国戦線委員会委員長