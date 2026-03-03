高速道路プロジェクト ファム・ミン・チン首相が現場を視察

チン首相一行は車で移動しながら、クアンガイ省からカインホア省に至る南北高速道路東部区間の各現場を視察し、施工にあたっている作業 viên らに記念品を贈って激励しました。対象となったのは、クアンガイーホアイニョン間、ホアイニョンークイニョン間、クイニョンーチータイン間、チータインーヴァンフォン間、ヴァンフォンーニャチャン間の5つの区間で、総延長は350キロを超えます。

チン首相 南北高速道路東部区間の各現場を視察する

このうち、ヴァンフォンーニャチャン間の83キロ余りは2025年4月19日に全線開通しています。残る約268キロのうち、クアンガイーホアイニョン間の起点からクモントンネル南側に至る214キロ余りの本線がすでに完成しており、2026年3月10日までの供用開始に向けた手続きが進められています。また、残りの53.7キロについても今月中に完成する見通しです。

チン首相は、建設が完了した区間について、3月10日までに安全かつ円滑な通行を確保した上で速やかに供用を開始できるよう、関連手続きを急ぐよう指示しました。また、サービスエリアの建設を加速させ、高速道路の開通と同期した運用を実現するよう求めました。

(VOVWORLD)