高市早苗首相の訪越中、日本のメディアはベトナムの戦略的役割を大きく取り上げた。

日経新聞によると、トー・ラム書記長兼国家主席は高市早苗首相との会談で、現職に就く前に何度も日本を訪問したことを振り返り、故安倍晋三元首相や他の多くの日本の政治家を「ベトナムの偉大な友人」と呼んだ。

同紙によれば、高市首相は日本がベトナムとの包括的戦略的パートナーシップを引き続き推進するとともに、より強く、より繁栄した地域づくりに向けて協力していくと表明した。同紙はまた、トー・ラム書記長兼国家主席が、世界情勢が大きく変動する中で、外交と国際協力を重視する姿勢を示し続けていると評価した。