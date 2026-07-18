香港ブックフェア ベトナム文化の魅力を発信

イベントで、チャウ・ブウ・ギーさんが、地元の市民や国際色豊かな来場者にベトナムの美しい風土や人々の魅力を紹介した。(写真:Lê Anh/TTXVN)

中国の香港で開かれている「第36回 香港ブックフェア」において、17日、ベトナムの若者世代を代表して、アートプロジェクト「Soul of Vietnam（ソウル・オブ・ベトナム）」の創設者であるチャウ・ブウ・ギー（Châu Bửu Nghi）さん（活動名：Bonnie Chau）が、地元の市民や国際色豊かな来場者にベトナムの美しい風土や人々の魅力を紹介しました。

香港貿易発展局（HKTDC）が主催するこのブックフェアで、チャウ氏は文化遺産をテーマにした自身のアートプロジェクトを通じて、新鮮で感動的な風を吹き込みました。チャウ氏は、手工業品や伝統的なデザイン、特にイラストやビジュアル・ストーリーテリング（絵や映像による語りかけ）を用いて、ベトナムの伝統的価値を繋ぎ、広めるための交流スペースを運営していることで知られています。

映画のような映像アプローチで物語を紡ぐ「Soul of Vietnam」は、ベトナムの日常生活の何気ない一コマや、独自の文化遺産、そして穏やかな生活のペースを捉えています。さらに、ベトナム国内の中華系コミュニティのありのままの暮らしぶりも記録されており、世界の人々に向けて、真実味あふれる情緒豊かな視点を提供する架け橋となっています。

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