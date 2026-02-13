首相 原子力発電所建設の指導委員会を主宰

会合で首相は、各省庁が権限に基づく任務を、緊急性と責任感を持って着実に実行するよう求めました。

チン首相 会議を主宰

そのうえで首相は、今後2日以内に、関係省庁がブイ・タイン・ソン副首相の直接の指導のもと、ロシア側とのニントゥアン第1原子力発電所建設に関する協力協定の交渉結果や、ニントゥアン第2原子力発電所プロジェクトの進捗状況について、政府の党委員会に報告書をまとめ、権限のある機関に提出するよう急ぐよう指示しました。

また、科学技術省に対しては、原子力発電所プロジェクトに関連する基準や手続き、規定の見直しと整備を引き続き進めるよう求めました。そのうえで、カインホア省が関係省庁と連携し、権限の範囲で直ちに実施できる作業を速やかに進めるよう促しました。

さらに首相は、外務省に対し、ニントゥアン第2原子力発電所の建設に向けた各国パートナーとの協議で、関係省庁と緊密に連携するよう指示しました。

首相は、各省庁や地方に対し、これまで以上に積極的かつ断固とした姿勢で業務を進めるよう求めました。そして、権限のある機関に提出する報告については、担当者、内容、責任と権限、期限、成果を明確にする方針を徹底するよう強調しました。