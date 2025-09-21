音楽バンド「シークレット・ガーデン」 ベトナムで初公演へ

コンサートのタイトルは「Secret Garden Live in Vietnam」で、ベトナム共産党機関紙「ニャンザン」とIBグループ・ベトナムが共同で主催する国際音楽プロジェクト「Good Morning Vietnam 2025」の一環として開かれます。

19日、ハノイで開かれた記者会見で、主催者は「初のベトナム公演では、代表的な作品の数々を披露する予定だ」と説明しました。演出は極力シンプルに抑え、映像的なイメージを 喚起 するインストゥルメンタルから、クラシックと北欧・ケルト民謡を融合させた歌まで、音楽による物語性を際立たせ、秋のハノイにふさわしい洗練された空間を届けるとしています。

シークレット・ガーデンは、アイルランド出身の作曲家でピアニストのロルフ・ローヴラント氏と、ノルウェー出身のバイオリニスト、フィンヌーラ・シェリーさんによるデュオです。1995年、ユーロビジョン・ソング・コンテストで楽曲「ノクターン」が優勝したことで国際的に知られるようになりました。

また、代表曲のひとつ「You raise me up」は、ローヴラント氏が作曲し、作詞をブレンダン・グラハム氏が手がけた作品で、これまでに100人以上のアーティストがカバーしました。卒業式や記念式典など、世界中で人々を励ます「感動の合唱曲」として広く親しまれています。

