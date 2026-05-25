青年ボランティア、困難地域を支援する多彩な活動を展開

中部高原地帯にあるラムドン省ホアイドゥック村では、ラムドン省青年同盟とベトナム青年連合会ラムドン省支部が、500人以上の青年同盟員や若者の参加のもと、2026年夏季青年ボランティアキャンペーンの出発式を開催しました。

主催者、地域の政策対象世帯に贈り物を配布（写真：Hồng Hiếu/TTXVN）

8月末まで実施される今回のキャンペーンでは、党の方針や国家の政策・法律の普及をはじめ、「農村の道を照らす」や「国旗ロード」といった青年プロジェクト、仮設住宅の解消支援、新農村建設、若者の起業支援などに重点的に取り組みます。

また、社会福祉活動や環境保護、功労者家族や困難な状況にある子どもたちへの支援、さらに住民のデジタル技術やオンライン行政サービスへのアクセス支援も引き続き推進されます。

主催者、出発式後に住民向け無料「0ドンブース」を展開（写真：Hồng Hiếu/TTXVN）

一方、2026年「子どものための行動月間」に合わせて、中部ハティン省のベトナム青年連合会とホーチミン少年先鋒隊評議会は共同でさまざまな活動を展開しました。

具体的には、「国境地帯を照らす電灯道路」プロジェクトの贈呈や、困難な状況にある少数民族チュット族の家庭や青少年への支援物資の提供、国境地域における7つの青年経済モデル構築支援、さらに国境地域の子どもや若者を対象とした無料英語クラブの設立などが行われました。

このほか、ハティン省の青年同盟員や若者たちは、無料健康診断や医薬品の配布、困難世帯へのスマート浄水器の寄贈、「デジタルスキル普及キャンペーン」の実施などにも取り組み、住民に対してデジタル市民アプリの導入や利用方法を直接指導しました。

[VOVWORLD]