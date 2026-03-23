選挙結果を公表：投票率、過去最高を記録

国家選挙評議会によりますと、投票に参加した有権者は約7200万人に達し、投票率は99.7％と、これまでで最も高い水準となりました。この結果は、国の重要な政治的行事に対する国民の高い政治意識、責任感、そして強いコンセンサスを明確に示すものです。

国会議員選挙の結果については、全国で863人の候補者の中から定数どおり500人の議員が選出されました。このうち、中央から推薦された214人が当選し、非常に高い当選率となっています。議員構成についても、兼任議員の減少と専任議員の増加という前向きな変化が引き続き見られます。専任議員として活動する見込みの当選者の割合は40％に達し、これも過去最高となりました。第15期から再選された議員は230人、第11期から第14期までの各期から引き続き参加する議員は17人で、これにより、過去に国会議員を務めた経験を持つ者は合計247人となります。また、863人の候補者のうち、大学院修了以上の学歴を持つ者は68.63％、大学卒は30.21％を占めています。

特に、第16期国会は議員構成において多くの新たな特徴が見られます。ベトナムで最も人口の少ない民族の一つであるオードゥー族の代表が初めて当選したほか、女性議員の割合は約30％に達し、高い水準を維持しています。

国家選挙評議会は、今回の選挙が民主的で公開性と透明性が確保され、法令に則り、安全のもとで成功裏に実施されたと評価しています。

(VOVWORLD)