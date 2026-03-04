選挙準備、主体的かつ着実に進展

3日、ハノイで国家選挙評議会はベトナム共産党中央宣伝・大衆工作委員会と連携し、2026年から2031年任期の第16期国会議員選挙。および各級人民評議会議員選挙に関する専門の情報提供会議を開きました。選挙に関する広報・周知活動を一層強化するのが目的です。

国会議員の活動を担当する委員会の委員長で、中央組織委員会の副委員長を務めるグエン・フー・ドン氏によりますと、選挙準備は政治局や書記局、国家選挙評議会の方針に沿って、これまでのところ主体的かつ計画的に進められているということです。

今後は、有権者との意見交換会を引き続き開催するとともに、有権者名簿の点検と正確な更新、広報活動の強化、治安確保の体制の整備を進めます。また、投票と開票を厳正かつ公正に実施する方針です。

ドン氏は、情報発信と広報は投票前、当日、そして投票後を通じた重要な政治課題だと強調しました。中央や政治局、書記局、政府、国家選挙評議会などの指導に基づいて進める必要があるとしています。

選挙当日は、投票率や各投票所の状況について、迅速かつ正確に情報を公表します。選挙後は、結果を広く周知し、選挙が成功裏に実施されたことを明確に示していく方針です。

(VOVWORLD)