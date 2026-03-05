ニュース
選挙まで2週間 広報活動が最終盤へ 国家選挙評議会が情報発信の強化を指示
国会議事堂では3日午後、国家選挙評議会広報情報小委員会の第2回会議が開かれ、グエン・ドゥック・ハイ国会副議長が議長を務めました。
会議では、これまでの選挙広報活動について、正確かつ統一的な情報発信が適切に行われてきたと評価されました。選挙情報の専用サイトも安定的に運営され、各地の選挙活動の状況が随時更新されているということです。
グエン・ドゥック・ハイ副議長は会議で、選挙日まで残りわずかとなった今、広報活動を一層強化する必要があると強調し、次のように語りました。
（テープ）
「選挙の意義や重要性、有権者の権利と義務、候補者の経歴と公約を、法律の定めに従い、より一層積極的に伝えていかなければなりません。全国の人々が選挙日に向けて抱く期待と信頼の声を力強く発信し、社会全体の合意と一体感を生み出すことで、選挙の成功につなげてまいります。また、公式情報の発信源としての役割をしっかりと果たしながら、報道やソーシャルメディアの動向を常に注視し、誤情報や事実を歪めた情報には迅速に対応してまいります」
