選挙まで2週間 広報活動が最終盤へ 国家選挙評議会が情報発信の強化を指示

国会議事堂では3日午後、国家選挙評議会広報情報小委員会の第2回会議が開かれ、グエン・ドゥック・ハイ国会副議長が議長を務めました。

会議では、これまでの選挙広報活動について、正確かつ統一的な情報発信が適切に行われてきたと評価されました。選挙情報の専用サイトも安定的に運営され、各地の選挙活動の状況が随時更新されているということです。

会議の様子

グエン・ドゥック・ハイ副議長は会議で、選挙日まで残りわずかとなった今、広報活動を一層強化する必要があると強調し、次のように語りました。

