農業と環境80年展 国家の繁栄と持続可能な未来へ

席上、農業環境省のフン・ドゥック・ティエン次官は、この展示会は両分野の発展の歩みを振り返り、際立った成果を集約する場だと強調し、次のように述べています。

（テープ）

「農業と環境における成果、特に40年にわたるドイモイ刷新事業を背景に、この展示会は党の主要な方針や関連法規を示すとともに、農業が経済の柱であるという位置づけを改めて確認し、今後の発展を後押しする原動力となります」

展示会は8月28日から9月5日まで、ハノイ市ドンアイン村のキムクイ展示場で開催されます。「輝かしい過去・革新の現在・飛躍する未来」という流れに沿って構成され、実物展示と先端技術の紹介が組み合わされています。

内容は、「起源と発展」、「刷新と国際統合」、「2020年から2025年の成果」、「環境・資源・林業の保護」、「技術革新とグリーントランスフォーメーションによる未来の展望」に加え、「国際交流・グローバル統合」の空間で構成されます。