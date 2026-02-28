輸出入額1300億ドル突破、前年比36.9％増

ベトナム税関局が発表した統計によりますと、今年2月前半までの輸出入総額は1300億ドルを超え、前年同期と比べて36.9％増加しました。年初からのこの好調な結果は、貿易活動の回復と拡大の勢いを裏付けるものとなっています。

写真：雑誌『Doanh nghiep va tiep thi』

このうち、2月前半の輸出額は203億6000万ドルで、1月前半と比べておよそ13％増加しました。成長を牽引したのは引き続き製造業で、特にハイテク製品が大きく寄与しています。項目別では「携帯電話およびその部品」が6億6800万ドル、およそ33％の増加となり、最も高い伸びを記録しました。

また、繊維・衣類も18億ドルと32％以上のプラスに転じ、主要市場での受注回復の兆しを見せています。特筆すべき点として、外資系企業による輸出額は160億ドルに迫り、全体の約78％を占めるなど、依然として輸出の主軸を担っています。

一方、2月前半の輸入額は213億ドル余りとなりました。年初から2月中旬までの累計輸入額は665億4000万ドルに達し、前年同期比で190億2000万ドル相当の40％増となっています。これは、生産活動に向けた燃料や原材料の需要が主な要因となっており、エネルギー需要の拡大や世界的な価格変動の影響を反映しているとしています。

(VOVWORLD)