軍の政治基盤強化へ 思想・文化活動でシンポジウム

ベトナム人民軍の宣伝教育部門の創設80周年を記念する5月11日を前に、22日午前、ハノイで「政治的に強固な軍隊づくりにおける思想・文化活動」をテーマとした科学シンポジウムが開かれました。

開会あいさつで、ベトナム人民軍政治総局傘下の宣伝教育局のグエン・バン・ドゥック局長は、80年にわたり思想・文化活動は常に主体的に刷新され、活動の質を高めてきた結果、党の指導に対する確固たる信頼の形成と強化に寄与してきたと述べました。

また、現在の課題について次のように指摘しました。

「世界と地域の情勢は急速に変化し、複雑で予測が難しくなっています。大国間の戦略的競争は激化し、従来型と非従来型の安全保障要因が重なり合っています。敵対勢力は『平和的変質』を強め、『自己変質』『自己転化』を促し、特にサイバー空間でより巧妙な手段を用いて軍の『非政治化』を図っています。市場経済や国際統合、そして科学技術やSNSの急速な発展の負の側面は、幹部・兵士の意識に大きな影響を及ぼし、宣伝教育活動にとって機会であると同時に課題ともなっています」

シンポジウムではこのほか、軍における思想・文化活動の質と効果をさらに高めるための方策や、今後の戦略的助言機能の強化に向けた提案も示されました。

[VOVWORLD]