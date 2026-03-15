豪州在住ベトナム人、第16期国会議員選挙に大きな期待

3月15日、ベトナム全国で2026年から2031年までの任期となる第16期国会議員選挙と各級人民評議会議員選挙が行われます。ベトナムが国家機構の組織再編や運営方式の抜本的な改革を進める中での選挙となります。オーストラリア在住のベトナム人は、第16期国会がベトナムのさらなる発展に向けた強固な基盤を築くことに期待を寄せています。

シドニー在住のドアン・ティエン・ザンさんは、次のように述べています。

(テープ)

「まず、二層制地方行政府の運用メカニズムを整備し、公共サービスの質を向上させる必要があります。次に、民間セクターの発展を支える施策やインフラ整備を推進するとともに、公共投資の透明性と効率性を高めることが重要です。そして、国会には、将来の環境や社会への悪影響を回避しつつ、経済成長を加速させるための持続可能な開発政策を打ち出すことを期待します」

一方、ベトナム祖国戦線中央委員会委員で、在オーストラリア・ベトナム実業家協会会長のチャン・バー・フック氏は、国外在住ベトナム人への支援策の充実に期待を寄せています。

(テープ)

「第16期国会議員には、国外在住ベトナム人コミュニティから、ベトナムでの投資・経営活動における法的権利の保護や、母国とのつながりを強化するための支援を求める声が上がっています。また、若い世代へのベトナム文化の継承や、国内の教育リソースへのアクセス機会の提供など、国外在住ベトナム人のアイデンティティ維持に向けた支援策にも大きな期待が寄せられています。」

世界のどこに住んでいても、ベトナムの人々は常に祖国に想いを馳せ、母国の不可分な一部なのです。

(VOVWORLD)