衛星インターネット「Starlink」、ベトナムで正式に認可

14日、無線周波数局の発表によりますと、初期段階ではStarlink Services Vietnamはベトナム国内において4か所のゲートウェイを設置し、最大60万台のユーザー端末を展開することが認められています。周波数使用の認可は、同システムがベトナムにおいて受信・送信インフラを合法的に展開できることを意味し、無線周波数に関する法令を完全に順守し、既存の無線通信ネットワークに干渉を与えないことを保証するものです。特に今回の初回認可は、管理方針の転換を示すものであり、国家の周波数資源を厳格に管理しつつ、革新的な技術の導入に向け、適切に管理された試験環境を提供する方針を明確にしました。

Starlinkは、スペースXによる、アクセスが困難な地域にインターネット接続を提供するための計画です。ベトナムでは、同社が低軌道衛星技術を活用した衛星通信ネットワークによる通信サービスの投資および事業運営を試行的に実施することが認められており、国防および安全保障の確保を原則としています。



低軌道衛星技術を用いた通信サービスの試行は、ベトナムにおいて試行実施主体が設立した企業に通信サービス事業許可が発給された日から5年間実施され、2031年1月1日までに終了しなければなりません。

スペースXは、2002年にイーオン・マスクによってカリフォルニア州エルセグンドでスペースX社が設立されたとしています。

(VOVWORLD)