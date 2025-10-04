行方不明者の捜索、負傷者の治療、生産再開を最優先に

農業・環境省の報告によりますと、10月3日午前9時の時点で台風ブアローイによる死者・行方不明者は66人、住宅の損壊、屋根の吹上げ破壊は17万2千戸を超えました。農業分野では、約8万9千ヘクタールの水稲・作物が被害を受け、家畜・家禽は2700頭以上、養殖場1万7千ヘクタール、森林5万ヘクタール余りが影響を受けました。

交通分野では7500か所以上で道路が崩落・冠水し、多くの堤防や用水路が損壊しました。さらに約1500校の学校と145の医療施設も被害を受け、経済損失はおよそ10兆5860億ドン（6億ドル超）に達すると見込まれています。

会議でチン首相は、9月に4つの台風が相次ぎ上陸した中で、特に台風ブアローイは勢力が強く、大雨や鉄砲水、広範な洪水を引き起こしたと指摘したうえで、行方不明者の捜索、負傷者の治療、学校や診療所の清掃、道路・電力・水道の復旧を最優先に進めるよう求めました。

また、台風通過後は速やかに生産や事業の再開に取り組み、経済成長に資するだけでなく、国民の物心両面での生活の安定を確保する必要があると強調しました。

