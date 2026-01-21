去る1月20日に開催されたベトナム共産党第14回大会の開会式において、トー・ラム党書記長が発表した党中央執行委員会の政治報告は、極めて高い指針性を持つ政治的メッセージとなりました。演説では、国家の「勢いと力」を正確に示しており、政治的な「意志」と責任感を強調した上で、ベトナムを新たな発展の時代へと導く「決意」を示しており、次なる発展段階に向けた戦略的な手引書となっています。 発展への強い意志と意欲

的確な「勢いと力」の評価に基づき、演説では国家を率いて困難を乗り越えていくという、党の強固な政治的意志が際立っています。

政治的意志は、迅速かつ持続可能で自立した強国への発展という願いに表れています。それは、後退を許さず、時代の潮流から取り残されることを拒む決意でもあります。また、人間を中心に据え、発展の主体かつ目標とする視点にも明確に示されています。発展は単なる経済指標の向上ではなく、生活の質向上と社会の公平性を確保し、「誰一人取り残さない」ためのものです。これは、発展目標とベトナムの発展路線の核心である人文的価値を結びつけるものです。

ベトナム人民軍総政治局のグエン・チョン・ギア局長は、次のように強調しています。

(テープ)

「今回の党大会は、国民の願いを実現するための土台、基礎、そして条件を確認する場となっています。トー・ラム党書記長が読み上げたメッセージは、新たな確信と渇望を明確にするものであり、同時に突破口と行動を示すものです。これは単なる呼びかけではなく、党内の結束と国民のコンセンサスを集め、目標を達成するための極めて高い行動力と実施可能性を備えたものです」



ベトナムの発展は、科学技術・イノベーション・デジタルトランスフォーメーション・グリーン経済への発展、広範な国際統合を伴う自立・自尊の経済構築、人材の質の向上、および国家統治能力の向上といった具体的な柱に基づいています。ロシアのプラウダ紙のコストリコフ・ミハイル記者は、次のように述べています。

(テープ)

「ベトナム社会主義共和国の指導部が、国家の発展を継続させる決意を表明しました。ドイモイ刷新政策が実施されてからの過去40年間で達成された進歩は、将来におけるベトナムの発展事業が成功することを示し始めたと信じています。少なくとも私個人、そして多くのロシア人はそう願っています。ベトナムの友人たちの努力が大きな成果を収めることを祈っています」



一方、ウィーンに本部を置く科学経済政策基金（WIWIPOL）のパトリック・ホルヴァート事務局長は、次のように述べています。

(テープ)

「党大会の決定を通じて、ベトナムの経済政策の優先事項が科学、技術、イノベーションへとさらにシフトすることを期待しています。ベトナムの従来の経済は農業や水産業などの資源に依存してきましたが、将来的には世界中で多くのベトナム産製品を目にすることになるでしょう。党大会は、国家、企業、大学の連携を強化し、ベトナム経済のより包括的なビジョンを推進するはずです。同時に、民間経済セクターの自律性と成長を促す政治的意志も感じられます」



行動への命令

政治報告は、2030年までの戦略的ビジョンを明確にするだけでなく、力強い行動への命令でもあります。報告書は、経済・政治・社会・文化の全方位において実質的な転換を創出する必要性を強調し、自力更生の精神と、党と人民が選んだ道への信念を高く掲げました。

ハー・チュン・タン修士は次のように述べています。

(テープ)

「トー・ラム党書記長の演説は刷新の精神を表わしています。経済だけでなく、政治、社会、文化においても、強力かつ実質的な転換を図るとの重要性を強調しています。それは民族の願いを表現し、戦略的な自律の意志、自力更生、そして党と人民が選んだ道への信念を尊ぶものです」



同様に、グエン・ヒュー・ソン博士は演説の中の「真実を直視する」精神に感銘を受けたと述べています。ソン博士によりますと、トー・ラム党書記長は「堅持と刷新」、「民族の力と時代の力」を組み合わせるという、一貫した指導方針を明確に示したとのことです。

(テープ)

「第14回党大会の開会演説は、極めて明確な号令の精神を持ち、行動への決意、規律、そして強力な刷新を示したと言えます。演説全体を通じて、人民を中心に据えた実質的な発展が求められており、人民こそがあらゆる発展の成果を享受する主体であることが確認されました。これは、国家が新たな発展段階において歴史的な機会を捉え、具現化するための基盤となります」

