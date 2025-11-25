著作権とAI生成物、報道機関の関連権利の明確化

AI人工知能によって生成された製品の知的財産権に関して、北部ランソン省選出のファム・チョン・ギア議員は、改正案がAIの知的財産権を認めず、AI生成物を保護しないという点で、革新の動機付けを制限し、技術投資の魅力を低下させる可能性があると指摘しました。

この問題について釈明したグエン・マイン・フン科学技術大臣は、法律がAIの利用過程におけるAIと人間の創造性の貢献度を明確に特定し、それに基づいて知的財産権の主体を決定すると述べています。



「AIは知的財産権の主体ではありません。人間の関与なしにAIが自動的に生成した製品は、人間の著作物と同様の著作権や特許による保護は受けられません」



他方、知的財産権における報道機関の関連権利も多くの議員の関心を集めています。ゲアン省選出のホアン・ミン・ヒエウ議員によりますと、報道機関の関連権利は、ソーシャルメディアなどの新しい形式のメディアとの競争に直面する中で、報道の発展を確保するために、多くの国の法律で知的財産法に組み込まれている権利です。現行の知的財産法は、レコード製作者、放送機関、実演家など、一部の分野の関連権利のみを規定しており、報道機関の関連権利は規定されていないため、法律の改正が必要であると明らかにし、次のように述べています。

「デジタルプラットフォーム上で報道コンテンツを利用して利益を得ている企業は、両者間の交渉に基づき、報道機関と収益を共有しなければなりません」



その他の問題については、多くの議員が、法律は知的財産を法的価値のある資産として明確に定義し、明確な財政メカニズムを持つ必要があると指摘しました。

また、文化およびデジタル創造の分野で、議員らは意匠権の範囲をデジタルデザインや画像に拡大することに賛成し、AIが関与する生成作品に対する保護の程度を明確にするよう提案しました。

