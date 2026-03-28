若者一人ひとりが、社会に前向きな価値を広げる担い手に

式典で挨拶した中央宣伝大衆工作委員会のチン・バン・クエット委員長は、国が大きく発展する時代において、若者の役割と責任は極めて大きいと強調しました。そして、若者は新しい知識をいち早く取り入れ、科学技術や新しい分野で先頭に立つ担い手だとしました。そのうえで、青年同盟の幹部や同盟員一人ひとりが、社会に良い価値を広げる存在となり、「清らかな心と明るい知性、大きな志」を持つ新しい時代の若者の育成につなげていく必要があると述べました。

また、同盟の第一書記であるブイ・クアン・フイ氏は、「若者と国家の未来」と題した文章の中で、トー・ラム書記長の考えを紹介しました。それによりますと、「新しい時代の愛国心は、感情だけでなく、知識や行動力、さらに科学技術の新たな高みを目指す姿勢や、国の未来を切り開こうとする意志として示されるべきだ」としています。この考え方は、若者が努力を重ねていくうえでの重要な指針になるとしています。

「この栄誉を糧に、さらに新たな高みを目指し、国の未来を担う先頭に立つ存在として歩み続けてほしい。青年同盟の書記局は、すべての同盟員と若者に対し、社会に貢献しようとする思いを育み、学びと工夫、そして行動を重ねていくよう呼びかける。若者の姿が社会の中で広がり、挑戦を続けるベトナムの若者の象徴となることを期待する」

2026年は、ベトナム共産党第14回大会の決議を具体化する年であるとともに、青年同盟の第13回全国大会（任期2026年から2031年）が開かれる年です。青年同盟中央委員会は、2026年のテーマを「活動方法の大幅な見直し」とすることを決めました。

(VOVWORLD)