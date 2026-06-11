若手起業家、現代的経営と社会的責任を重視すべき

式典で、ベトナムのグエン・バン・タン副首相は、表彰された87人の若手起業家、とりわけ優れた10人を高く評価し、たたえました。

グエン・バン・タン副首相（左から2人目）、2026年優秀若手起業家トップ10の表彰を授与（写真：VGP/Đức Tuân）

副首相は、国が新たな発展の時代に入る中で、起業は単に企業を設立することにとどまらず、科学技術、イノベーション、デジタル転換、現代的な経営、誠実なビジネス文化、そして社会的責任と結び付く必要があると強調しました。

また、ベトナムには正当な方法で豊かになる若手実業家が必要であると同時に、愛国心を持ち、企業倫理と社会的責任を備え、ベトナム企業の地位向上を目指す若手実業家も必要だと述べました。

（テープ）

「政府は今後も企業界、実業家、とりわけ起業に取り組む若手実業家と共に歩んでいきます。制度の整備に力を入れ、透明で開かれ、低コストの方向で投資・ビジネス環境を大幅に改善します。行政手続きや事業条件の削減を推進し、資金、土地、データ、科学技術、デジタル転換、市場、人材へのアクセスを支援します。また、現場から生じる課題を速やかに把握し、解決することで、若者が安心して起業し、革新し、発展できるよう、有利で安全な環境を整えていきます」

タン副首相は、ホー・チ・ミン共産青年同盟中央委員会、ベトナム青年連合会中央委員会、ベトナム若手実業家協会に対し、起業する若者に実質的に寄り添い続けるよう求めました。

また、単なる表彰から、起業エコシステムの創出へと大きく転換し、表彰後の支援メカニズムを整えることで、若い企業が持続的に発展し、豊かで力強く、繁栄し、文明的で幸福な国づくりに積極的に貢献できるようにすべきだと強調しました。

[VOVWORLD]