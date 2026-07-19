色鮮やかなストリートカーニバル、カインホア海洋フェスティバル

「青い海のシンフォニー~集まる色彩~」をテーマにしたカーニバルと花電車のパレードが、18日夜、中部カインホア省ニャチャン地区の「4月2日広場」とチャンフー通りで行われました。これは「カインホア海洋フェスティバル2026」のプログラムの一つです。

このイベントには、10台の花電車と、国内外から集まった、複数の芸術団体を含む1500人以上のアーティストやパフォーマーが参加しました。ラオス、韓国、ロシア、バヌアツから来たパレード隊が、にぎやかなダンスやストリートパフォーマンスを披露し、ニャチャン湾の海岸沿いは、さまざまな文化が交流するカラフルな空間に包まれました。

ストリートカーニバルは、今年のカインホア海洋フェスティバルでも特に注目を集めるイベントです。このプログラムは、夜の文化・観光イベントを増やすとともに、カインホア省の魅力を、国内外の観光客にアピールする目的もあります。

また、アートや音楽、そして大きな花電車を通して、海洋経済を発展させながら、伝統を守り、環境を保護し、世界とつながっていくというメッセージを伝えています。カーニバルの鮮やかな色彩は、新しい発展のステージに向けて力強く進む、現代的で活気にあふれた、温かいカインホア省の姿を映し出しています。

[VOVWORLD]