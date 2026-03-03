Báo Ảnh Việt Nam

ニュース

腐敗・浪費の防止対策は特に重要な任務＝トー・ラム書記長

2日、ハノイで、トー・ラム書記長は、中央内政委員会および関連機関と会合を行い、「党の腐敗・浪費防止対策に対する指導力の強化に関する第10期第3回中央委員会決議の実施20年総括」提案について意見交換をしました。

同提案は、中央執行委員会に提出され、新たな段階における腐敗・浪費の防止対策に関する決議を検討・公布することを目的とするものです。

 
会合の締めくくりで発言に立ったトー・ラム書記長は、腐敗・浪費・否定的現象の防止対策は、党および政治体制の建設・刷新における特に重要で、常時かつ長期的な任務であると強調すると共に、腐敗・浪費の防止と抑止を断固かつ粘り強く推進することは、党と国家の一貫した基本方針・路線であると明らかにしました。
さらにトー・ラム書記長は、腐敗・浪費との闘いを断固かつ粘り強く進め、厳格でありながらも人道的かつ説得力のある処分を行い、「例外なし・聖域なし」の原則を徹底する一方で、経済・社会発展の任務と歩調を合わせ、今後数年間にわたり持続的な二桁経済成長の目標に資する必要があると強調しました。

(VOVWORLD)

