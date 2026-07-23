席上、レー・ホアイ・チュン外相は、ベトナムとアメリカの相互的で公平かつ均衡の取れた貿易協定の早期妥結に向け、アメリカと緊密に取り組む姿勢を改めて示しました。また、この協定が両国関係を新たな段階へと引き上げる重要な基盤になるとの認識を示すとともに、ベトナムはアメリカ企業による長期的かつ質の高い投資を引き続き歓迎し、最も有利な環境を整えていく考えを強調しました。

一方、ルビオ国務長官は、経済・貿易協力は引き続き両国関係の重要な柱であるとしたうえで、高い水準で公平かつ均衡の取れた貿易協定の早期締結に期待を示しました。また、この協定は両国に新たな経済的機会や雇用をもたらし、双方に利益をもたらすとの考えを示しました。

さらに両氏は、経済・貿易、安全保障・国防、科学技術、教育、人的交流など幅広い分野で包括的な協力を進め、包括的な戦略的パートナーシップをより実質的で深みのあるものにしていくことで一致しました。

また、戦争の傷跡への対応として、ダイオキシン汚染の処理、不発弾・地雷の除去、障害者支援、戦争で行方不明となったアメリカ軍人の捜索に加え、ベトナムの戦没者の遺骨の捜索・収容・身元確認についても、引き続き協力していくことで一致しました。

[VOVWORLD]