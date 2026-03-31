米CBS、ベトナムのソンドオン洞窟の観光イメージをPR・紹介

これにより大きな波及効果が生まれ、観光振興の促進や、クアンチを世界の観光地図における目的地としての地位確立に寄与しています。世界有数の信頼性を誇るテレビ番組がソンドン洞窟で撮影を行ったことは、クアンチの観光をはじめ、世界自然遺産であるフォンニャケバン国立公園に、特別な意義を持つ広報上の出来事といえます。

現在、クアンチ省の文化スポーツ観光局は関係機関と連携し、様々な広報キャンペーンを展開しています。国内外の重点市場を対象とし、クアンチがアジア有数のアドベンチャーツーリズムの中心地であり、ベトナムの魅力的な観光地であることを、引き続き強く発信していく方針です。

クアンチ省は、2026年を通じて文化・スポーツ・観光に関する一連のイベントを開催する予定です。まず、4月24日から5月1日までの「クアンチ観光文化週間」を皮切りに、2026年4月から12月にかけての「平和のためのフェスティバル」、さらに「国家観光年クアンチ2027」に向けた各種準備活動が展開されます。

国際的なメディア効果と国内における観光促進活動を組み合わせることで、クアンチ省は観光客誘致における飛躍的な進展を目指しています。また、ソンドン洞窟をはじめとする地域観光の魅力を世界に発信し、国際的な観光地図における存在感を一層高めていくことが期待されています。

『60ミニッツ』は、世界的に高い評価を受ける時事・調査報道番組であり、広範な影響力を持っています。定期的に視聴する観客は800万人以上にのぼり、世界中の各種プラットフォームでは数億回の視聴が記録されており、特に北米市場での影響力が顕著です。各回の放送は、強力なメディア効果を生み出し、社会的認識や観光動向に深い影響を与える力を持っています。

この特集では、イギリス王立洞窟協会の数年にわたるソンドン洞窟の発見と探検の軌跡を再現しています。初期の調査から高度な科学研究に至るまでの過程が丁寧に描かれているとしています。

(VOVWORLD)