米国 APEC2027年の成功に向けベトナムと連携

2日から6日まで、アメリカで開催されたベトナム・アメリカ相互貿易協定第6回交渉への出席に合わせて、グエン・ミン・ハン外務副大臣は、アメリカのアリソン・フッカー国務副長官、アメリカのAPEC高級実務者（SOM）であるケイシー・メイス氏、アメリカ商工会議所のチャールズ・フリーマン副会長、ならびにAPECアメリカ国家センターの指導部と相次いで会見しました。

会見の様子

アリソン・フッカー国務副長官との会見で、ハン外務副大臣は、ベトナムがアメリカとの包括的戦略的パートナーシップを重視していることを改めて表明し、双方が高官級を含むハイレベルな交流を定期的に維持し、経済、貿易、投資、科学技術、イノベーションなどの分野を中心に、二国間協力を一層深化させていきたいとの考えを示しました。

また、ベトナムがAPEC2027年を主催することは、今後のベトナムの最も重要の多国間外交活動の一つであり、ベトナムはすでに、かつ現在も、あらゆる分野において準備作業を積極的に進めていると強調しました。

これに対し、アリソン・フッカー国務副長官は、両国関係が引き続き良好な発展の勢いを維持することへの期待を示し、均衡かつ公正な相互貿易協定の早期妥結が、二国間関係を各分野でさらに促進する基盤となるとの認識を示しました。

また、ベトナムが3度目となるAPEC開催国を務めることについて、その役割と信頼を高く評価するとともに、APEC2027年に向けた準備におけるベトナムの主体的かつ積極的な取り組みを高く評価し、アメリカとしてAPEC2027年の成功に向け、ベトナムと緊密に連携していく考えを明らかにしました。

